Forgudet i Kina - kaldt forræder i USA: Fænomenet alle taler om

Hun flyver igennem luften, lander sin double cork 1620 og kører baglæns i mål med hænderne jublende over hovedet.

Da hun trækker skibrillerne væk fra ansigtet, kan man se, at hun græder af glæde.

Tirsdagens OL-guld i kvindernes freestyle ski konkurrence big air var højdepunktet i den kun 18-åriges professionelle karriere.

- Det er det største øjeblik i mit liv. Det er den bedste dag i mit liv. Jeg kan slet ikke tro det, sagde hun kort efter sejren.

Mens kineserne jublede over deres nye guldfugl, ærgrer de sig i Eileens hjemland USA, over at succesen ikke er på amerikanske hænder.

Eileen Gu i færd med at vinde Big Air for kvinder. Foto: Phil Noble /Ritzau Scanpix

Men hvem er den 18-årige superstjerne?

Beslutningen må have været en af de sværeste, man overhovedet kan forestille sig. For Eileen har det nemlig ikke blot været et valg mellem USA og Kina, men også et valg mellem de to mest betydningsfulde mennesker i hendes liv.

Hendes mor og far.

Gu er født af en kinesisk mor. Faderen er amerikansk. Hun er vokset op hos sin mor og mormor i den amerikanske delstat Californien.

Det er også fra moren, at hendes kærlighed til skisport udspringer, og Eileens mor har unægteligt spillet en stor rolle i datterens valg af nationalitet.

Man ved ikke meget om hendes far, som hun ikke udtaler sig om i offentligheden.

Et afgørende øjeblik

I 2019 skrev hun et opslag på sin Instagram-profil, som chokerede.

- Jeg har besluttet at stille op for Kina ved vinter-OL 2022. Det har været en utrolig svær beslutning for mig. Jeg er stolt af min arv og lige så stolt af min amerikanske opvækst.

- Muligheden for at inspirere millioner af unge i det land, hvor min mor er født, under de olympiske vinterlege i Beijing 2022 er en enestående mulighed for at hjælpe med at promovere den sport, jeg elsker.

- Gennem skiløb håber jeg at forene mennesker, fremme fælles forståelse, skabe kommunikation og venskaber mellem nationer. Hvis jeg kan inspirere en ung pige til at bryde en grænse, vil mine ønsker være gået i opfyldelse.

I dag er freestyle skiløberen Eileen Gu et af Kinas største OL-håb for medaljer ved de olympiske lege i Beijing og er allerede nu med til at definere en ny generation af topatleter.

Allerede natten til mandag har hun mulighed for at vinde guld igen, når hun skal dyste i kvindernes slopestyle konkurrence.

Stærke reaktioner

Efter skiftet var Kina hurtig til at omdanne topatleten til deres ansigt på dette års OL-kampagne. Det medførte, at Eileens popularitet eksploderede.

I Kina er hun kendt under hendes kinesiske navn Gu Ailing og har fået kælenavnet 'Sneprinsessen', som kan ses på flere kinesiske statsmedier.

Skiftet af nationalitet og Kinas promovering af Eileen har ikke ligefrem lagt en dæmper på følelserne fra OL-fans i USA. Det fik nemlig stor kritik på de sociale medier i hjemlandet.

Hun blev stemplet som forræder.

Eileen Gu på en plakat i et shoppingcenter i Beijing. Foto: Noel Celis /Ritzau Scanpix

På det amerikanske medie Fox News er hun desuden kaldt utaknemmelig, og værten Will Cain har givet Eileen en hård medfart.

- Hun har forrådt det land, der ikke kun har opfostret hende, men også gjort hende til en verdensklasse skiløber.

På et pressemøde efter sejren tirsdag var det igen valget af værtsnation og atletens statsborgerskab, som overskyggede triumfen. Eileen svarede afvigende på spørgsmålene.

- Jeg føler, at sport virkelig er en måde, hvorpå vi kan forene mennesker. Det behøver ikke være relateret til nationalitet.

- Jeg er en 18-årig ung kvinde, der lever mit bedste liv. Jeg har det fantastisk. Det er lige meget, om andre mennesker er glade for mig eller ej.

- Jeg føler mig ligeså amerikansk, som jeg føler mig kinesisk.

- De vil aldrig vide, hvordan det føles at vinde en olympisk guldmedalje, sagde hun til sine kritikere.

Det har heller ikke lagt en dæmper på situationen, at USA ligesom Danmark har indført diplomatisk boycot af legene.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Allerede en superstjerne

Det er ikke kun indenfor sportens verden, at talentfulde og hårdtarbejdende Eileen Gu gør sig bemærket. Hun formår at blande skisport med modeljobs, og specielt i Kina er hun blevet et idol og forbillede for mange.

Hendes hverdag følges af 950.000 på Instagram. Hun er er topmodel for luksuriøse brands som Louis Vuitton og Gucci.

Det amerikanske juvelfirma Tiffany og Co. har udnævnt hende som en af deres tre globale brand ambassadører, og hun er desuden sponsoreret af Red Bull, Victorias Secret, Oakley og Bank of China.

Eileen Gus kampagne for Louis Vuitton. Foto: Louis Vuitton via Bestimage /Ritzau Scanpix

Udover at være aktiv i modeverdenen planlægger hun at studere på det anerkendte Stanford University, der er et af verdens de mest anerkendte universiteter.

Hun er en travl kvinde, som er ombejlet af verdenskendte brands, som vil have en bid af den unge stjerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik medie til at bryde sammen

Freestyle-konkurrencen big air er den første af sin slags til de olympiske lege, og den unge stjerne skriver dermed historie.

OL-guldet fik endda det sociale kinesiske medie Weibo til at bryde sammen, fordi der var så mange søgninger på hendes navn. Der har Eileen over to millioner følgere.

Topatleten har tidligere stillet op til sportsbegivenheden X-Games, hvor hun blev den første kvinde til at vinde tre medaljer som nybegynder.

Udover big air og slopestyle stiller skiløberen Eileen Gu torsdag også op i kvindernes half-pipe.