Forgyldes efter historisk præstation

En bil, et stykke jord, et godt job, gratis rejser i et år og mindst 10,9 millioner kroner bliver Indiens blot anden individuelle OL-guldvinder nogensinde belønnet med

Mens verdens folkerigeste nation, Kina, skovlede medaljer ind til OL, så har nummer to på listen, Indien, altid haft det noget sværere.

Ved OL i Tokyo vandt spydkasteren Neeraj Chopra på atletikkonkurrencernes sidste dag landets blot anden individuelle guldmedalje nogensinde, og det bliver belønnet.

- I henhold til vores politik omkring sportsfolk vil Neeraj Chopra få en kontakt belønning på 60 millioner rupee (5,1 millioner kroner), og han vil også blive tildelt et førsteklasses job og et stykke jord, siger ML Khattar øverste minister i spydkasterens hjemstat, Haryana, til Hindustan Times.

Spydkasteren skal fremover være leder af Center for Excellence i atletik i Panchkula,

VERDENS TRE STØRSTE VED OL MEDALJER NOGENSINDE

Guld-sølv-bronze (indbyggertal)

1061-836-739 - USA (329.064.917)

262-199-173 - Kina (1.433.783.692)

10-9-14 - Indien (1.366.417.756) Guld-sølv-bronze (indbyggertal)

MEDALJER I TOKYO 2021

39-41-33 - USA (329.064.917)

38-32-18 - Kina (1.433.783.692)

1-2-4 - Indien (1.366.417.756)

Guld i spydkast er Indiens eneste guld nogensinde bortset fra skydning i 2008 - og så otte gange hockey-guld frem til 1980. Foto: Aleksandra Szmigiel/Ritzau Scanpix

Også fra delstaten Punjab, hvor hans familie har rødder, forgyldes han. Her tikker 1,7 millioner kroner ind, mens delstaten Manipur giver 850.000 kroner.

- På denne historiske dag har Maniput besluttet at ære guldspydkasteren med 850.000 kroner. Tillykke med den historiske sejr, lyder det fra ministeren N. Biren Singh.

Cricket er nationalsport i Indien, og det national cricketforbund giver også spydkasteren svarende til 850.000 kroner, og det samme gør klubben Chennai Super Kings for at vise, hvor meget de påskønner præstationen.

Flyselskabet IndiGo giver spydkasteren gratis transport i et år frem.

- Vi er alle meget glade for din bemærkelsesværdige præstation. Du har gjort landet stolt, og jeg ved, at alle IndiGo-medarbejdere vil være beærede over at byde dig velkommen på en af vores flyvninger, siger den administrerende direktør Ronojoy Dutta.

Spydkasteren får også en spritny XUV 700, når han vender tilbage til Indien, ligesom teknologivirksomheden også smider 1,7 millioner kroner til spydkasteren samt 850.000 kroner til de øvrige indiske medaljevindere.

Tokyo-legene blev nemlig Indiens mest succesfulde nogensinde med en enkelt guld, to sølv og fire bronze. Medaljerne uden for spydkast kom i brydning, badminton, boksning og hockey.

INDIENS MEDALJER VED OL SIDEN 1984

2021 - 1-2-4

2016 - 0-1-1

2012 - 0-2-4

2008 - 1-0-2

2004 - 0-1-0

2000 - 0-1-1

1996 - 0-0-1

1992 - 0-0-0

1988 - 0-0-0

1984 - 0-0-0

OL-guld til Indien hører til sjældenhederne, selvom der bor mere end en milliard mennesker i landet. Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Da bryderen Mirabai Chanu efter sin sølvmedalje fortalte, at hun trængte til pizza, så valgte en stor indisk pizzakæde at tilbyde hende gratis pizza resten af livet.

Indiens hockey-hold har otte gange frem til 1980 vundet OL-guld, mens skytten Abhinav Bindra i 2008 vandt det eneste individuelle OL-guld til Indien nogensinde - altså indtil spydkasttriumfen i Tokyo.

Senest Indien vandt bare en medalje i atletik var i 1900 - altså for 121 år siden.

Atletik-konkurrencer i Tokyo har budt på flere verdensrekorder, men banen beskrives også som en trampolin...