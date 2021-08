Forklarer tv-svipsere ved OL

De Olympiske Lege har de seneste mange gange været en delt begivenhed mellem DR og TV2, men denne sommer har Discovery-kanalerne for første gang skulle vise, at de magter så stor en begivenhed som sommer-OL.

Streamingtjenesten discovery+ er lanceret som 'Home of the Olympics', mens der også sendes på flow-tv på blandt andet Kanal 5.

Her har den største udfordring været, at reklamerne har været fordelt noget tilfældigt uden den helt store forståelse for begivenheden.

På mændenes enkeltstart var der talt timevis om danske Kasper Asgreens medaljechancer, men på grund af reklamer så man kun to sekunder af hans afsluttende kørsel i mål, ligesom man slet ikke så Primoz Roglic komme i mål. Og han vandt endda guld.

Hvordan kan det ske?

- Vi sender OL døgnet rundt. 24 timer hver dag. I et sådant program vil der opstå enkelte fejl, skriver Discoverys sportschef Søren Klæstrup i en mail til Ekstra Bladet.

- Det handler om kommunikation mellem rigtig mange mennesker forskellige steder i verden, og nogle gange kokser det. Det er heldigvis sjældent, og generelt har vi haft et virkelig, virkelig skarpt og velproduceret OL. Det er jeg glad for, at rigtig mange har bemærket, skriver Klæstrup, der har ønsket at besvare spørgsmålene på mail.

OL-reklamepauser på Kanal 5

Først missede tv-seerne Roglic køre i mål til guld... Foto: Ina Fassbander/Ritzau Scanpix

Og heller ikke verdensrekordholder Sjöström fik tv-seerne at se. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/Ritzau Scanpix

Svipseren i forbindelse med enkeltstarten var ikke nogen enkeltstående begivenhed.

Da kvinderne svømmede 100 meter butterfly, så man således det ene indledende heat efter det andet med svømmere fra Sri Lanka, Puerto Rico, Paraguay og Aserbajdsjan, som ikke var i nærheden af at kunne gå videre.

Da det endelig var tid til at se verdensrekordholderen Sarah Sjöström i aktion, så gik kanalen i stedet på reklamer.

Og da kommentatorerne er de samme som på discovery+, hvor der ikke er reklamer, så samler de ikke op på, hvad der er sket under reklamerne.

Kan vi også på Kanal 5 regne med at se danskerne og guldvinderne i resten af OL, og hvad vil du gøre for at sikre det?

Den mangelfulde dækning på Kanal 5 sender formentlig flere i retning af at købe abonnement på Discovery+, så ser I det overhovedet som et problem, hvis man ikke får de vigtigste ting på Kanal 5?

- Vi vil selvfølgelig gerne have så mange abonnementer på discovery+ som muligt. Men vi vil sørme også gerne have så mange seere på Kanal 5 som muligt.

- Derfor viser vi alle de største begivenheder, som vi har lineære rettigheder (rettigheder til at vise i almindeligt tv) til at vise på både Kanal 5 og discovery+, og vi satser på at give seerne den bedste, mest nærværende og indsigtsfulde oplevelse hver eneste gang, skriver Klæstrup, uden at definere nærmere, hvordan han vil sikre, at seerne får lov at se alle danskere og guldvindere.

Hvad er ambitionen for OL-dækningen på Kanal 5?

- Vores ambition har fra start været at være med hele vejen og give seerne den totale OL-oplevelse. Vi har fulgt en række af de danske stjerner op til OL, og vi følger dem selvfølgelig tæt under legene, og når de kommer hjem til Danmark – forhåbentlig med en medalje om halsen.

- Vi vil også gerne tæt på deres familier og de lokal- og træningsmiljøer, de kommer fra, så vi som seere kommer helt tæt på dem, skriver Klæstrup.

- Og så kan vi på Discovery for første gang nogensinde vise alt fra hele OL. Vi viser de største danske konkurrencer og dem med de store verdensstjerner på Kanal 5 og Eurosport 1 og 2, og så kan man derudover se samtlige discipliner på discovery+, hvor der ikke er nogen begrænsninger, forklarer sportschefen.

Der blev reklameret en del for Asgreen på Kanal 5, men der var reklamer, da han var på vej i mål...Og guldvinderen Roglic fik man slet ikke at se køre i mål...



Her står Roglic med guldet. Foto: Greg Baker/Ritzau Scanpix

Asgreen på vej i mål, men her fik tv-seerne kun to sekunder. Foto: Tim de Waele/Ritzau Scanpix

Foreløbig er Discovery-chefen selv godt tilfreds med OL-dækningen på Kanal 5 og discovery+.

- Vi er ekstremt tilfredse. Vi leverer den største produktion i OL-historien, og jeg er virkelig stolt over, hvordan alle har løst den opgave. Vi kan se, at mange følger med hos os, og vi får positive tilbagemeldinger på både vores live-transmissioner, vores studieudsendelser, og de indslag vi sender hjem fra Tokyo.

- Med krydsede fingre tør jeg også godt sige, at vi har fået løst langt de fleste af de børnesygdomme, vi havde i de første dage, skriver Klæstrup.

Ekstra Bladet har også spurgt Discovery-chefen, hvem der bestemmer tidspunkterne for, hvornår der sendes reklamer, hvad han vil sige til de tv-seere, der føler sig snydt, og om man er opmærksomme på, at kommentatorerne ikke kender til reklamepauserne og derfor ikke får opdateret på begivenheden.

Disse spørgsmål har Klæstrup dog ikke besvaret i sit skriftlige svar.

