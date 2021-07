Formand lover fejring af Jesper Hansen

Det var faktisk slet ikke meningen, at Danmarks Idrætsforbunds (DIF) formand skulle have været forbi skeetskytternes OL-anlæg mandag.

Men da Jesper Hansen med en fejlfri anden del af kvalifikationen og en succesfuld omskydning klemte sig ind i OL-finalen på yderste mandat, ændrede Hans Natorp kurs.

Og kort efter kunne han se Jesper Hansen overleve den ene elimination efter den anden i finalen for til sidst at stå med sølvmedaljen om halsen.

- Det er fantastisk. Det er så intenst det her. Jesper lavede en formidabel indsats og leverede overbevisende. Det så tungt ud i går (søndag, red.).

- Men hvis du har det rette niveau og kan holde hovedet koldt, så kan du rykke fra på dagen. Det kan Jesper. Han er iskold.

- Det var så køligt af ham, jeg blev bare revet med, og jeg har kæmpe respekt for, at Jesper kunne fyre den af, som han gjorde, siger Hans Natorp.

Han lover, at skeetskytten nok skal blive fejret trods skrappe coronarestriktioner i Tokyo.

- Vi skal nok få fejret Jesper, selv om der er restriktioner, siger DIF-formanden.

DIF og Team Danmark har en officiel dansk medaljemålsætning i Tokyo på 8-10 medaljer. Nu er den første i hus.

- Det er en lettelse og forløsning. Nu er vi i gang. Vi vil have medaljer. Det er derfor, at vi er her. Jeg er sikker på, at vi vinder flere medaljer, siger Hans Natorp.