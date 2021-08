Fornem hæder til Mathias

Landstræner Nikolaj Jacobsen har ikke holdt igen, når det gælder lovprisningen af højrebacken Mathias Gidsel, som i år har fået sit store gennembrud på herrelandsholdet.

Igen og igen har han kaldt den vestjyske komet for sit mandskabs bedste under legene i Tokyo.

De høje herrer fra det internationale håndboldforbund, IHF, er enige i den betragtning.

To danskere figurerer på det All-star-hold, som IHF offentliggjorde efter OL-finalen, hvor man finder i alt fire nationaliteter.

Turneringens topscorer med 61 mål, mesterlige Mikkel Hansen, har fået pladsen som venstre back, mens Mathias Gidsel har fået den fornemme hæder at blive kaldt OL-turneringens, MVP, eller mest værdifulde spiller.

Mathias Gidsel var ærgerlig over at have fejlet den allersidste aflevering, men hele holdet stod bag ham og hyldede ham for sin store indsats i Japan.

Mathias Gidsel brændte ganske vist det afgørende skud i finalen, men for at bruge landstrænerens egne ord havde til gengæld 'reddet vores røv mange andre gange'. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

OL's All-Stars

MVP: Mathias Gidsel (Danmark)

Målmand: Vincent Gerard (Frankrig)

Venstre fløj: Hugo Descat (Frankrig)

Venstre back: Mikkel Hansen (Danmark)

Playmaker: Nedim Remili (Frankrig)

Højre back: Yahia Omar (Egypten)

Højre fløj: Aleix Gomez (Spanien)

Stregspiller: Ludovic Fabregas (Frankrig)

