Forsinket ishockeyduo lander i Beijing mandag

Med seks dages forsinkelse bliver den danske ishockeytrup til vinter-OL komplet.

I løbet af mandag indfinder de to sidste spillere, Jesper Jensen og Phillip Bruggisser, sig nemlig omsider i den kinesiske hovedstad. Det oplyser landsholdets presseansvarlige, Claus Fonnesbech Christensen.

Hvis de slipper igennem coronatesten i Beijings lufthavn, er de klar til at flytte ind i OL-byen og forsøge at spille sig til en plads på landstræner Heinz Ehlers' mandskab.

Jensen og Bruggisser måtte sammen med Nicklas Jensen opgive at rejse med resten af holdet 31. januar.

Alle tre havde været smittet med coronavirus tidligere på måneden og nåede ikke at levere de påkrævede fire negative test inden afrejsen fra Danmark.

Nicklas Jensen var dog tæt på og fløj i stedet to dage senere fra Helsinki. Men for Jesper Jensen og Phillip Bruggisser har forløbet været mere besværligt.

Selv om de begge var symptomfri og ude af isolation i Danmark, levede deres testværdier ikke op til de skrappe OL-krav.

Hvor bizar situationen var, illustreres af at Jesper Jensen nåede at spille flere kampe for Frederikshavn i den danske liga, mens han altså ikke var rask nok til at rejse ind i Kina.

Søndag er de sidste formaliteter dog gået i orden, og de to spillere flyver mod Beijing søndag aften.

Danmark åbner OL-turneringen med en kamp mod Tjekkiet 9. februar.