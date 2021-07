Forsvunden OL-atlet fundet af politi

Fire dage nåede en ugandisk OL-vægtløfter at være væk, inden japansk politi fandt ham.

Julius Ssekitoleko, som var udtaget til Ugandas OL-hold i vægtløftning, stak i fredags af for at søge arbejde i Japan.

Tirsdag er han fundet i byen Yokkaichi, oplyser en unavngiven talsperson fra det japanske politi.

- Manden er fundet uden skader, og han er ikke involveret i kriminalitet. Han bar sit eget id og identificerede sig selv.

- Det er ikke afklaret, hvem vi skal sende manden til - OL-holdet eller ambassaden, siger talspersonen ifølge AFP.

- Han blev fundet i et hus, der tilhørte folk, som havde en forbindelse til manden. Han gjorde ikke modstand, og blev taget med stille og roligt. Vi spørger ham stadig til hans motiv, lyder det fra det japanske politi.

Julius Ssekitoleko forsvandt fredag, hvor han sidst blev set på en togstation nær hans delegations hotel klokken 06.30.

Her købte han en billet til byen Nagoya cirka 200 kilometer væk fra OL-træningslejren i Izumisano og er ikke blevet set siden.

Den unge vægtløfter havde i nogle uger været på træningslejr i Izumisano sammen med en række andre ugandiske atleter.

Han havde kort før sin forsvinden fået at vide, at han alligevel ikke skulle konkurrere ved OL, og det var planen, at han skulle rejse hjem.

Myndighederne opdagede, at han var forsvundet, da han ikke mødte op til en planlagt coronatest og ikke var på sit hotelværelse.

Julius Ssekitoleko havde tænkt sig at starte et nyt liv i Japan. Japanske embedsfolk fandt nemlig en besked fra den forsvundne atlet.

I beskeden skrev den 20-årige vægtløfter, at hans liv i Uganda var for svært, og at han ønskede at arbejde Japan.

Det er ikke første gang, at atleter fra Uganda forsvinder i forbindelse med et stort sportsstævne.

I 2018 forsvandt en række atleter fra Uganda, Rwanda og Cameroun således i forbindelse med afholdelsen af Commonwealth Games i Australien.

Julius Ssekitoleko deltog dengang i samme stævne i en alder af bare 17 år.

Ved Commonwealth Games i Skotland i 2014 forsvandt også to rugbyspillere fra Uganda. Året efter blev det afsløret, at de havde søgt asyl og spillede for et rugbyhold i Cardiff i Wales.

OL går i gang 23. juli og varer frem til 8. august.

