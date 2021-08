Frankrig banker russere på vej mod OL-guld i håndbold

Der er fuld plade til fransk håndbold ved OL i Tokyo.

Søndag vandt de franske håndboldkvinder overbevisende OL-finalen over russiske ROC med 30-25.

Dermed rejser både de franske håndboldkvinder og de franske håndboldherrer hjem med en guldmedalje, efter at herrerne lørdag slog Danmark 25-23 i finalen.

Ser man bort fra, at russerne ikke måtte stille op under eget flag, var der søndag tale om en gentagelse af finalen fra OL i Rio, og det lykkedes altså for Frankrig at få revanche fra nederlaget for fem år siden.

Allison Pineau jubler her efter en af sine mange scoringer på straffekast i OL-finalen. Foto: Pavel Golovkin/Ritzau Scanpix

I kampens indledning kunne det ellers også have tippet russernes vej efter en række uprovokerede franske fejl. Russerne formåede dog aldrig at opbygge et forspring på mere end to mål, og i stedet var den franske kontrafase med til at sikre et lille overtag på måltavlen.

Ved pausen kunne Frankrigs landstræner, rutinerede Olivier Krumbholz, være godt tilfreds, da hans spillere gik i omklædningsrummet med en føring på 15-13. Han skulle vise sig at få meget mere at smile af i de sidste 30 minutter.

Efter pausen fik Cléopâtre Darleux godt fat i det franske mål, og kombineret med træfsikkerhed i den anden ende voksede føringen støt, så den i flere omgange nåede op på seks mål.

Et par russiske timeouts var heller ikke nøglen til at vende kampen, og Frankrig var i fuld kontrol resten af vejen mod guldet.

På lægterne havde de vokal opbakning fra de franske håndboldherrer, der bidrog med slagsange i den ellers tomme hal.

Tidligere søndag var der tale om en decideret ydmygelse i bronzekampen. Her uddelte Norge gedigne klø til Sverige og vandt 39-19 efter en pauseføring på 19-7.

Dermed har de norske håndboldkvinder vundet en OL-medalje syv ud af de otte gange, holdet har deltaget ved et OL. Kun i 1996 tog nordmændene ikke medalje, da holdet tabte bronzekampen til Ungarn.

Danmarks håndboldkvinder, som vandt OL i 1996, 2000 og 2004, har ikke været med i OL-turneringen i Tokyo.