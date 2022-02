Frataget OL-sølv

Storbritanniens stafethold får frataget deres sølvmedalje i 4 x 100-meterløb ved sommerens OL i Tokyo.

Det har Den Internationale Sportsdomstol (CAS) fredag besluttet.

Fratagelsen skyldes, at en af de fire løbere, Chijindu Ujah, afleverede en positiv dopingprøve under OL.

Prøven indeholdt de forbudte stoffer ostarin og S-23, der har en effekt som anabolske steroider. Siden var B-prøven også positiv.

27-årige Ujah har været suspenderet siden legene, og det er nu op til Atletikkens Integritetsenhed (AIU) at beslutte, om han skal have karantæne.

I en meddelelse fra Storbritanniens atletikforbund accepterer Chijindu Ujah straffen.

Han siger, at han uden at vide det har indtaget et forbudt stof.

- Jeg vil gerne undskylde over for mine holdkammerater, deres familier og stab for den indvirkning, som det her har haft på dem.

- Jeg er ked af, at det har kostet mine holdkammerater den medalje, som de har arbejdet så hårdt og lang tid for, og som de fortjente. Det vil jeg fortryde resten af mit liv, siger Ujah i meddelelsen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De tre andre briter på stafetholdet var Zharnel Hughes, Richard Kilty og Nethaneel Mitchell-Blake.

Ifølge Reuters bliver bronzevinderen Canada i stedet tildelt sølvmedaljerne, mens Kina, der blev nummer fire i konkurrencen, får bronze.

Guldvinderen i 4 x 100-meterløbet var Italien.

Chijindu Ujah deltog også i 100-meterløb ved OL i Tokyo, hvor han nåede semifinalen. Han var 0,11 sekund fra en finaleplads. Hans resultat i denne konkurrence er også diskvalificeret.