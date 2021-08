Frederik piner sig syv kilo ned i vægt

Bryderen Fredrik Bjerrehuus begyndte allerede for to måneder siden at gå ned i vægt forud for sin OL-debut.

I begyndelsen af juni vejede den 31-årige bryder 74,5 kilo, og på tirsdag må hans vægt maksimalt ramme 67 kilo, når der er indvejning til den olympiske brydekonkurrence.

- De sidste to til to et halvt kilo, tager jeg på væsken.

- Jeg skal træne mandag aften, og så drikker jeg ikke bagefter, hvilket betyder, at er jeg dehydreret, når der er indvejning. Så burde vægten passe, siger Fredrik Bjerrehuus.

Den lange proces med at tabe sig hen over to måneder og til sidst lade sig dehydrere har han prøvet nogle gang før.

- Det er ikke nogen sjov proces at være igennem. Alt det sjove mad er skåret væk. Der har ikke været kaffe, kage eller noget, så det er sket på den hårde måde. Hver dag er jeg i kalorieunderskud, så jeg har ikke så meget energi i kroppen, siger bryderen.

Formålet med det store vægttab er at bevare styrken i kroppen, men sænke vægten.

Kosten bliver derfor nøje afvejet, og skal maden være varm, så bliver den tørstegt uden brug af olie.

- Jeg er kommet godt igennem det, men det er klart, at kroppen er lidt medtaget - den får ikke alt, hvad den skal bruge hele tiden.

- Så jeg er også lidt træt, efter at vi er kommet herover til Tokyo, siger han.

Fredrik Bjerrehuus slår fast, at han er kommet til Japan for at tage en medalje med hjem.

- Min tro på egne evner er stor, og jeg stoler på hele den proces, jeg har været igennem.

- Jeg vil gerne vinde OL. Det er derfor, at jeg er taget herover, men der er også to olympiske mestre, fire verdensmestre og to europamestre med i min vægtklasse, så det bliver hårdt.

- Jeg skal ramme dagen. Det her med vægttabet er en stor faktor, og så er lodtrækningen også vigtig, siger han.

Konkurrencen i 67 kiloklassen i græsk-romersk brydning afvikles over to dage og går i gang tirsdag. Indvejningen foregår klokken 02.00 dansk tid, inden kampene starter to timer senere.