Fremtrædende IOC-medlem: OL bliver udskudt

IOC-medlem Dick Pound fortæller, at beslutningen om at udsætte OL allerede er truffet

Der bliver intet OL i 2020. Søndag udbad Den International Olympiske Komité, IOC, sig ellers fire ugers tænkepause til at vurdere omfanget af coronavirussens udbredelse, inden der kom en udmelding.

Men beslutningen om at udsætte legene i Tokyo er allerede taget. Det siger det fremtrædende IOC-medlem Dick Pound til USA Today.

- På baggrund af den information, IOC har, er udsættelsen blevet besluttet.

- Parametrene fremadrettet er ikke blevet fastlagt, men Legene starter ikke 24. juli, så meget ved jeg, siger Dick Pound.

Ordene kommer ikke fra hvem som helst.

Canadiske Dick Pound har været med i IOC i en menneskealder, lige som han har været præsident for det globale antidoping-agentur WADA.

Han slår endvidere fast, at der kommer mere information i den nærmeste fremtid.

- Det kommer i etaper. Vi vil udsætte det her og begynde at tage os af alle konsekvenserne af at flytte det - og de er store, siger den 78-årige tidligere svømmer.