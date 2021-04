Front mod front: Nej til danske stjerner

- Er det helt udelukket at tage imod den kinesiske vaccine?

- Ja, det er helt udelukket. Selvom vi sagde ja, skal vaccineringen foregå gennem nationale systemer, og de kinesiske vacciner er ikke godkendte i Danmark, siger DIF's adm. direktør, Morten Mølholm Hansen, til Ekstra Bladet.

- I flere lande kan atleter komme foran i køen. Kan Danmark potentielt risikere at miste OL-medaljer, fordi atleterne ikke er vaccineret?

- Det er svært at sige, men du har fuldstændig ret i, at vi er i den situation, hvor vi kan se, at flere lande få vaccineret atleter inden OL.

- Vaccinerne skaber en mental tryghed for atleterne, så de ikke skal gå og være bekymret for at blive smittet. Det andet er, at risikoen for dem er større, og hvis de bliver smittet, bliver de trukket fra konkurrencen. Det vil være super ærgerligt.

Direktøren håber på, at atleterne kan komme foran de sunde og raske i vaccinekøren. Foto: Martin Lehmann

- Er det ikke mest fair, at ingen springer over i køen - heller ikke over de sunde og raske? Det kan jo åbne for, at mange så vil foran i køen.

- Det har du ret i. I hører os heller ikke udtale, at det her er vildt uretfærdigt. Vi har fuldt ud forståelse for, at det her er et dilemma for både myndigheder og regeringen.

- Socialdemokratiets kulturordfører siger, at 'hele opgaven til OL, er at sikre, at atleterne ikke bliver udsat for smitte ved, at de er i coronabobler'. Ser du det som en holdbar løsning?

- Jeg er helt med på hans pointe. Vi kommer til at gøre rigtig meget ud af at sikre, hvem de er i kontakt med, men man skal bare gøre sig klart, at der er en verden til forskel på et EM eller VM i håndbold.

- Selvom det er stort, så er det mikroskopisk sammenlignet med OL.