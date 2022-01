Frygter snyd under OL

Tyske OL-ledere frygter, at der vil blive snydt med positive coronaprøver under OL i Kina

Vinter-OL i Beijing nærmer sig, og det står lysende klart, at covid-19 desværre kommer til at spille en rolle under legene.

Måske endda mere end hvem der tilfældigvis smittes hvornår.

I hvert fald frygter tyske ledere, at der vil blive snydt med coronatestsystemet i Kina.

- Jeg tvivler på, at vi kommer til at se fair play under konkurrencerne i Kina, siger Michael Hölz, der er præsident i det tyske snowboardforbund og desuden har arbejdet i det tyske antidopingagentur.

Michael Hölz, med en fortid i det tyske antidopingagentur, er bekymret for kinesernes omgang med coronaprøverne under OL. Foto: Peter Kneffel/Ritzau Scanpix

Hölz ser det nærliggende at sammenligne testsystemerne for doping og corona ligesom holdningen til svindel i lande som Kina bekymrer.

- Det er relativt simpelt med en covid-19-test: Nogen kan altid bagefter sige 'undskyld, det var en falsk positiv', siger Michael Hölz ifølge Insidethegames og uddyber.

- Vi ved, hvordan emnet doping bliver behandlet i sådanne lande (Kina, red.).

Michael Hölz' udtalelser kommer, efter Wolfgang Maier, der er alpin manager i det tyske skiforbund, for nyligt udtalte, at han har oplevet en fuldstændig vilkårlig behandling af coronaprøver i optakten til OL.

De kinesiske OL-arrangører afviser, at der er nogen som helst grund til at frygte uregelmæssigheder i testsystemet under vinterlegene.

- Vores testlaboratorier drives af professionelle sundhedsarbejdere, som har modtaget omfattende træning forud for legene. Vi vil sikre os, at der ikke er plads til fejl, lyder det fra Huang Chun, vicedirektør for den kinesiske olympiske komités medicinske forebyggelseskontor.