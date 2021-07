Fuglsang rørt til tårer: Tæt på OL-afbud

Jakob Fuglsang gav alt, hvad han havde i sig på de 232 kilometer ved OL-linjeløbet, hvor han sluttede på en 12. plads.

Og da han mødte pressen efter at have passeret målstregen, fortsatte han med at give af sig selv.

Det var således en hudløs ærlig og følelsesmæssigt påvirket dansk stjerne, der satte ord på de enorme prøvelser, han netop havde været igennem.

Ikke bare i selve løbet. Men så sandelig også i dagene og ugerne op til.

Faktisk overvejede medaljehåbet, om OL-deltagelsen skulle droppes i 11. time, selv om han allerede var rejst til Japan.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg fortryder ikke så meget. Jeg er rigtig glad for, hvordan det gik. For to dage siden troede jeg ikke, at jeg ville starte i dag, fordi jeg har haft det så dårligt siden Touren. Så det har været en lang vej, siger Fuglsang.

- Hvad er det for nogle følelser, der går gennem kroppen på dig?

- Jeg er bare smadret. Jeg gav den alt, hvad jeg havde, fordi jeg ville det her. Hvis du ligger med diarré i seks dage … Jeg stod af i Paris (i Touren, red.), fordi jeg ikke kunne køre. Jeg har maksimalt kunnet træne i to timer, hvor jeg har følt mig ad helvede til, i løbet af hele ugen.

- Heldigvis begyndte jeg at føle mig bedre i går og kunne holde det, jeg havde spist, i mig. Og stadigvæk kører jeg et cykelløb, sidder langt fremme og er med så langt henne i finalen. Jeg er glad for, at jeg tog hele vejen og blev ved med at kæmpe, fortæller Fuglsang.

Hans tårer fik lov at gå i et stille udbrud, mens han stod der og gjorde status på langsiden af racerbanen Fuji.

Kort forinden havde rytteren besteget vulkanbjerget af samme navn - som en del af favoritgruppen, mens guldet såmænd stadig var indenfor rækkevidde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Gregers Tycho

Forvandlet i Japan

Det var svært at forestille sig for bare få dage siden ...

Fuglsangs optakt til OL har været alt andet end optimal. Allerede inden hans maveonde førte til et uønsket Tour-exit, havde han været mærket fysisk i Frankrig.

Den 36-årige dansker havde vanskeligt ved at presse sig selv over en længere periode, hvorfor drømmen om en etapesejr forduftede i det franske.

Men i Japan var han som forvandlet.

Det største bevis herpå kom omkring 25 kilometer fra mål, hvor Fuglsang pludselig sagde farvel til frontgruppen og kørte alene i front.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Distanceret til sidst

I nogle få minutter fik medalje-aspiranten og de danske fans lov at drømme om en forbedring af det sensationelle resultat fra Brasilien, men kræfterne slap dog op.

Til sidst kunne den rutinerede stjerne rulle over målstregen på en 12. plads. Han var 2 minutter og 43 sekunder efter vinderen Richard Carapaz fra Ecuador.

Modsat OL i Rio rejser Fuglsang derfor ikke hjem med en medalje denne gang. Men den mentale bagage er alligevel fyldt med stolthed.

Og den slags kan nogle gange veje tungere end guld.

Følg livedækningen af OL her