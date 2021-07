Fyldt af medfølelse: - Det er superhårdt

Hos den danske svømmedelegation er der stor ærgrelse at spore, efter at tre af deres holdkammerater mistede OL-billetten kort før afgang

TOKYO (Ekstra Bladet): Den danske OL-delegation af svømmere er uden tre holdkammerater, der fik frataget billetten til legene i 11. time.

Onsdag kunne TV 2 Sport fortælle, hvordan Maj Howardsen, Marina Heller Hansen og Amalie Søby Mortensen blev nægtet deltagelse i 4 x 200 meter holdkap.

Det Internationale Svømmeforbund (FINA) havde kort før OL noteret sig, at de tre kvinder ikke havde bestået b-kravet i forhold til kvalifikationstiderne.

Dansk Svømmeunion havde ellers i første omgang meldt atleterne, at de trioen var godkendt til deltagelse i Japan. Det har afledt vrede og skuffelse hos de tre kvinder, der har rettet et skarpt angreb på eget forbund.

Maj Howardsen udgør en tredjedel af trioen, der regnede med, at de skulle til OL, men i sidste ende mistede billeten. Foto: Jens Dresling

Alt imens er der store ærgrelse at spore i OL-byen, hvor flere kvindelige svømmere torsdag udtrykte deres ærgrelse over, at kollegerne var strandet i Danmark.

- Jeg føler med pigerne og forstår 100 procent, hvor hårdt det må være, at de nu skal igennem det her. Ingen af os ønsker at skulle stå i sådan en situation, siger Pernille Blume.

- Men lige så meget medfølelse, vi har med dem, lige så lidt kan vi gøre ved det, da det jo er en regel, som FINA har. Vi kan godt diskutere, om den regel er god eller ej. Det giver heller ingen mening for os, og vi ville da elske at have haft dem med. Det er bare superhårdt, siger OL-guldvinderen.

Helena Rosendahl Bach skulle egentlig have deltaget i tre discipliner ved OL, men må nu nøjes med to. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Også Helena Rosendahl Bach, der var udset til at være fjerde medlem af holdkappen, ærgrer sig, men understreger, at fokus bør være, hvor der er mulighed for at agere.

- Vi vil selvfølgelig være der for dem, hvis de har brug for det. Men nu er vi her, og jeg tror også, det er vigtigt at fokusere på, at vi nu skal svømme, og så må vi give den gas for dem også, siger Rosendahl Bach.

Hun må nu nøjes med at stille op disciplinerne 1500 meter fri og 200 meter butterfly.

