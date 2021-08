Gidsel on fire: - Det var festens højdepunkt

Mandag blev de danske OL-atleter hyldet, da de var inviteret i Experimentarium i Hellerup, hvor blandt andre kronprins Frederik og statsminister Mette Frederiksen stod klar til at fejre atleternes hjemkomst.

Ved den røde løber var særligt én af atleterne ekstra populær blandt de fremmødte. Der brød en jubel ud, da Danmarks nye håndbolddarling trådte ind ad hovedindgangen, og flere råbte efter en autograf og et billede af OL's bedste håndboldspiller.

Gidsels popularitet blandt danskerne blev nok ikke mindre, da landstræner Nikolaj Jacobsen delte en video på sociale medier af Gidsel, der bades i øl og kastes rundt af holdkammeraterne, imens de skråler 'Gidsel's on fire'.

- Det var nok festens højdepunkt. Jeg tror, at mine holdkammerater godt kan lide at kaste lidt rundt med mig og hælde lidt alkohol på mig, fortæller Mathias Gidsel til Ekstra Bladet om videoen til arrangementet i Hellerup.

Alle ville have fat i Mathias Gidsel, som uden tvivl er blevet Danmarks nye håndbolddarling. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

- Hvor hårdt var det at stå op dagen efter?

- Vi sov lidt længe og vågnede først ved to-tiden, så de eventuelle tømmermænd var nok blevet sovet væk. Det var enormt hyggeligt at få fejret sølvmedaljen og samtidig havde vi jo VM-guldmedaljen, som vi også skulle fejre.

Herrelandsholdet fik nemlig ikke lov til at fejre guldmedaljen ordentligt ved januars VM i Egypten, hvor der var pålagt strenge coronarestriktioner.

Mathias Gidsel var håndboldlandsholdet helt store oplevelse ved OL i Tokyo. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det blev til et nederlag i finalen til Frankrig og dermed en sølvmedalje til Mathias Gidsel og resten af håndboldherrerne, men Gidsel selv kunne forlade Tokyo med en fornem hæder. Den 22-årige GOG-spiller blev nemlig kåret til turneringens mest værdifulde spiller.

- Det er det største, jeg personligt har opnået, men det er på baggrund af, at vores hold har spillet så godt, som vi har gjort i år. Jeg er enormt privilegeret over at få lov til at være sammen med sådan en god gruppe mennesker og at være en del af sådan et fællesskab, siger Gidsel og fortsætter:

- Det er derfor, jeg træner og spiller, det er for at have sådan et fællesskab, som vi har på det danske herrelandshold for tiden

- Hvor længe bliver Gidsel ved med at være 'on fire'?

- Ha ha, de næste seks dage er der ikke så meget 'on fire' over mig, det lover jeg. Nu skal jeg hjem at sove, og så begynder sæsonen igen, og så må jeg håbe, at jeg kan finde mit håndboldniveau frem igen.