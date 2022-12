Gigantisk OL-svindel: 73 atleter afsløret

Dopingjægere er nu færdige med at genanalysere dopingprøver fra OL i London i 2012. Og resultatet viser, at snydere ikke kan vide sig sikre, selv om de har klaret dopingkontrollen i første omgang.

I de senere år har Det Internationale Testagentur (ITA) med nye analysemetoder undersøgt i alt 2727 dopingprøver fra legene i den britiske hovedstad. 73 af dem var positive.

31 medaljetagere i fire sportsgrene har måttet aflevere deres medaljer tilbage, oplyser ITA i en pressemeddelelse. Arbejdet med at undersøge prøverne fra London er hermed afsluttet.

- Resultatet viser klart, at i kampen mod doping skal alle til rådighed stående midler tages i brug for at beskytte retfærdigheden og atleterne, siger ITA-direktør Benjamin Cohen.

- Nogle gange er tid et sådant værktøj, der gør det muligt at tage ny videnskab og nye metoder i brug ved prøver, der er taget for mange år siden, påpeger han.

Navnene på de dopede udøvere er blevet offentliggjort løbende. ITA har primært koncentreret sig om at genanalysere prøver i sportsgrene, der traditionelt har haft de største problemer med doping.

Vægtløftere står således for 36 af de 73 positive prøver, der er blevet opdaget med forsinkelse. Atletikudøvere følger efter med 28 dopingsnydere.

Især en ny analysemetode, der kan afsløre brug af anabolske steroider, har været effektiv, oplyser testagenturet.