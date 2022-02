Gigantisk svensk fiasko: 17-årig bag OL-prygl

Den 17-årige slovak Juraj Slafkovsky har for alvor fået slået sit navn fast ved vinter-OL i Beijing, og lørdag havde han igen en finger med i spillet, da Slovakiet sikrede sig bronze i herrernes olympiske ishockeyturnering.

Han fik nemlig sat pucken i nettet to gange - og for sjette og syvende gang ved dette OL - da Slovakiet slog Sverige med 4-0.

Sverige lignede indledningsvist et hold, der stadig havde brug for at komme sig oven på skuffelsen, efter at holdet fredag tabte semifinalen til Rusland efter straffeslag.

Det var således slovakkerne, som stod for de største chancer i første periode, hvor det blev til stolpeskud to gange. Men målene endte med at udeblive i begge ender efter de første 20 minutter.

Slovakiet fortsatte anden periode med at være mest på pucken, og lidt mere end tre minutter inde fik den unge Slafkovsky sat den ind mellem stængerne fra en skarp vinkel.

Slovakiske Juraj Slafkovsky blev holdets topscorer med syv mål under vinter-OL i Beijing. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Den store forskel på de to mandskaber var, at Slovakiet ofte formåede at være vedholdende i angrebsspillet, mens svenskerne havde svært ved at etablere sig på modstandernes banehalvdel.

Med syv minutter igen af anden periode skulle Slovakiet også få scoret til 2-0, da Samuel Takac udnyttede et powerplay.

I tredje periode fik Sverige skabt et par sporadiske chancer, og det blev da også farligt flere gange, men heldet var ikke med dem.

Til sidst måtte svenskerne satse uden en målmand, og det blev straffet prompte. Slafkovsky scorede først i tomt mål til 3-0 og kort efter blev det også til 4-0 ved Pavol Regenda.

Finalen mellem Rusland og Finland spilles søndag morgen klokken 05.10 dansk tid.