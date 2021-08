Godt nyt: Forstærket mod Norge

Håndboldlandsholdet kommer forstærket til tirsdagens OL-kvartfinale mod Norge.

Således er bagspilleren Lasse Andersson klar igen, efter at han måtte hjælpes fra banen på grund af en skade i gruppekampen mod Bahrain i onsdags.

Det fortæller landstræner Nikolaj Jacobsen på et pressemøde tidligt mandag.

- Vi har Lasse klar igen, og han kunne også godt have spillet i går (mod Sverige, red.), siger Jacobsen.

Han ser frem til at få Anderssons styrke tilbage i forsvaret, som særligt haltede i søndagens nederlag på 30-33 til Sverige.

- Det har vi behov for. Der er ingen tvivl om, at vores defensiv er dårligere uden Lasse. Det har de seneste kampe vist, sagde landstræneren kort efter søndagens nederlag.

Lasse Andersson vrikkede om på anklen mod Bahrain, men er klar til kvartfinalen mod Norge. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det så ellers alvorligt ud, da Andersson i starten af kampen mod Bahrain vred om på anklen og siden blev hjulpet fra banen i kørestol, men Füchse Berlin-spilleren slap nådigt.

Til gengæld risikerer Norge at møde svækket til kvartfinalen, da Magdeburg-bagspilleren Christian O'Sullivan kom galt afsted med tommelfingeren, da Norge søndag slog Frankrig 32-29.

Han blev efter kampen sendt til røntgenundersøgelse, beretter nyhedsbureauet NTB.

Jacobsen vurderer, at det vil være en svækkelse af det norske mandskab, men ellers retter han primært fokus på at stække Kiel-stjernen Sander Sagosen, som dog ikke har haft det bedste gruppespil.

Landstræneren mener ikke, at det får betydning, at Norge kommer til kvartfinalen med en succesoplevelse, mens Danmark leverede svagt i den sidste gruppekamp.

- Man kan vælge at gøre det til et stort problem, men jeg vælger ikke at gøre det til et problem.

Danmarks kvartfinale begynder tirsdag klokken 10 dansk tid. Da er den mulige modstander i semifinalen fundet i opgøret mellem Spanien og Sverige, der går i gang 06.15.