Grønlandsk atlet til OL

Skiskytten Ukaleq Slettemark er udtaget til vinterlegene i Beijing. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) tirsdag i en pressemeddelelse.

Den 20-årige skiskytte stammer, som navnet Ukaleq indikerer, fra Grønland.

Til OL stiller hun op under dansk flag, fordi den Internationale Olympiske Komité (IOC) ikke anerkender Grønland som selvstændig nation i olympisk kontekst.

Ukaleq Slettemark er glad for at kunne repræsentere både Grønland og Danmark ved legene.

- Jeg er enormt stolt over at repræsentere rigsfællesskabet og stolt over at stille op under det danske flag - for både Grønland og Danmark, siger Ukaleq Slettemark.

Danmark er lige nu oppe på 62 atleter til vinter-OL i fem idrætsgrene.

- Det er det største, jeg kan opnå sportsligt, for OL er kun hvert fjerde år, så jeg får ikke mange chancer i karrieren. Til OL topper alle. Alle ser frem til OL, og alle forsøger at være i deres livs form.

- Det er det højeste niveau, alle følger med, og alle interesserer sig pludselig for vintersport og skiskydning. Derfor er OL bare det største, siger Ukaleq Slettemark.

Hvis navnet Slettemark ringer en olympisk klokke, så skyldes det, at Ukaleq Slettemarks far, Øystein Slettemark, var med i skiskydning for Danmark ved OL i Vancouver i 2010.

- Det er sjovt, at jeg nu går i min fars fodspor. Min målsætning må være et slå ham, lyder det fra Ukaleq Slettemark.

Også moren Uiloq Slettemark var en tidligere skiskytte og deltog blandt andet ved VM.

Til OL stiller Ukaleq Slettemark op i 15 kilometer individuelt og 7,5 kilometer sprint. Hvis hun kommer i top-60 på sprintdistancen, kvalificerer hun sig til jagtstarten på 10 kilometer.

Vinter-OL løber fra 4. februar til 20. februar og afvikles i den kinesiske hovedstad, Beijing. Danmark deltager med det største hold til et vinter-OL nogensinde.