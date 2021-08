Guld-Viktor: Jeg kan blive endnu bedre

Der bliver ikke hvilet på laurbærrene hos den nykårede OL-guldvinder Viktor Axelsen.

Til hyldestarrangementet for OL-atleterne fortalte badmintonstjernen til Ekstra Bladet, at han stadig er sulten efter flere sejre, selv oven på den flotte guldmedalje i Tokyo.

Faktisk mener Axelsen, at han kan blive endnu bedre, da Ekstra Bladet spørger ham, om han stadig er motiveret efter mere guld.

- Det ligger helt naturligt til mig, det at have benene solidt plantet på jorden og have et udviklingspotentiale in mente for at se, hvordan kan jeg blive bedre. Selvom du har vundet, er det ikke ensbetydende med, at du er i den bedste udgave af dig selv endnu.

- Hvordan kan du så blive bedre?

- Uha, det har vi ikke tid til at snakke om nu, men der er en del ting, der kan blive bedre, så det er det, jeg har fokus på, lyder det fra Axelsen.

Viktor Axelsen tog sig tid til at skrive autografer til de fremmødte fans. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

Fik fejret guldmedaljen

Axelsen kunne desuden berette til arrangementet i Experimentarium i Hellerup om at have fået fejret guldet godt og grundigt. Han kunne dog ikke huske præcist, hvor mange øl det blev til.

- Nej, det kan jeg ikke huske. Det var så mange, som jeg havde lyst til, men det var ikke sådan, at jeg var fuldstændig smadret. Det var fuldstændig tilpas, og jeg havde det sjovt hele vejen.

I sidste uge meddelte Axelsen, at han ikke planlægger at deltage til det kommende DM på grund af udmattelse oven på et hektisk OL. Heller ikke Anders Antonsen stiller op til stævnet.

Derfor vil der blive fundet en helt ny danmarksmester, da ingen af de deltagere tidligere har vundet DM.