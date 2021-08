Guldhåbet: Endelig!

Hun har gået rundt som en løve i et bur – eller måske snarere cruiset rundt som en sæl i et soppebassin. Men efter en uge, hvor Emma Aastrand Jørgensen har set mange danske atleter tage på job og vende hjem i forskellige sindstilstande, blev det endelig hendes tur.

Og den gik godt! Klokken 09.30 forholdsvis lun japansk formiddag fik lollikken godt nok en lidt tung start på 200 meter enerkajak, men hun roede sig hurtigt i front, var urørlig og gled nærmest de sidste meter over stregen på total cruise control i tiden 41.572 sekunder.

Dermed glider hun direkte i semifinalen tirsdag, hvor der ved middagstid Tokyo-time er begrundet håb om en dansk medalje – måske endog af guld.

- Jeg kom ikke så godt ud, som jeg gerne ville, og det skal jeg lige… Jeg skal op i speed, så tror jeg, den er der, siger Emma Aastrand efter løbet.

Du kunne næsten have læst avis, da du gled over stregen…

- Jeg synes også, jeg har kontrol over det de sidste 25 meter. Jeg behøvede ikke gøre mere ud af det end dét, selv om jeg egentlig havde aftalt med min træner, at jeg skulle prøve at komme ud så højt som muligt. Men når man ligger derude og ved, man er foran, kan man ikke lade være med at tænke: Jeg sparer lidt på kræfterne.

- Det var et godt løb, og nu kan jeg tage hjem, slappe af og få noget massage. Varmen er ikke noget problem, jeg har været i Japan 14 dage før OL, så jeg har vænnet mig til det og husker solcremen.

Er det hårdt at gå så længe og vente på at komme i aktion?

- Jeg er virkelig glad nu. Jeg har fulgt alle de andre atleter og set dem være i gang, og det er ikke fordi, jeg har været nervøs men jeg har været meget spændt på at komme i gang. Presset fra mig selv er væk nu.

Vandet er godt, vinden var fin, varmen er intet problem, og nu er Emma Aastrand Jørgensen endelig kommet i gang ved OL. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Det har været der i dagene op til starten, fordi jeg har glædet mig så meget, og der har været en masse tankemylder. Du ved… Fordi man netop lægger et pres på sig selv, og hvordan ligger de andre. Alle de ting er væk nu! Jeg har ligesom fået roet det ud af armene.

Du vågnede med et spjæt og tænkte kajak?

- Ja, dagene op til nu har ikke været hårde, men de har været lidt pressede, men i dag gik min opvarmning rigtig godt, løbet var fint, så der er ro på, og jeg kan se frem til i morgen.

Emma Aastrand gør modsat mange andre atleter det, at hun læser meget af det, der bliver sagt og skrevet om hende. Hun ved derfor udmærket, at hun på forventningsbørsen er solgt som guldhåb og medaljefavorit på såvel 200 som 500 meter.

Giver det dig ikke et ekstra pres?

- Jeg læser dem og tænker: Nånå… Det gør jeg virkelig.

Det var ikke pænt sagt!

- Haha, jamen altså… Hvad kan jeg gøre ved det? Jeg kan kun gøre mit bedste og ikke så meget andet: Jeg synes, jeg hviler i mig selv og tager ikke så meget ind af, hvad journalister og medier mener. I må jo sige og skrive, hvad I har lyst til. Jeg synes, jeg har de rigtige redskaber til at vige udenom og ikke gøre det til noget, der er værre, end det er.

Du vandt EM-guld, men har du efter en corona-ramt optakt en præcis pejling på, hvor du ligger henne i forhold til resten af verden?

- Jeg ved i hvert fald, at de ror lige så stærkt som europæerne. Jeg ved ikke 100 procent, hvor de ligger, men jeg har en fornemmelse, for jeg tænker ikke, der er den helt store forskel fra VM i 2019. Det er bare ud og give den mega meget gas!

Er vandet her tungt og luften besværlig at flytte?

- Jeg synes faktisk, det er ret godt. Vi har været i træningslejr 40 km nordpå, hvor der var meget strøm, så jeg var faktisk nervøs for, om vandet her ville føles tungt, fordi der var så meget glid i det deroppe. Men det fungerer super godt, og i dag var der en smule modvind, og det kan JEG rigtig godt li’. Det er kun positivt.