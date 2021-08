Guldkys fra kæresten: Det største nogensinde

Reaktionen var ikke til at tage fejl af.

Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv ramte karrierernes højdepunkt med OL-guldet på Izu Velodrome.

- Det er det største. Det absolut største, lød det uden tøven fra Michael Mørkøv, der ellers har prøvet lidt af hvert. Både solo og som hjælperytter. På landevej og på bane.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Lasse Norman Hansen vandt OL-guld i Omnium i 2012, men denne gang var større.

- Jeg er helt enig med Michael. For mig er det også det største. London var selvfølgelig kæmpe stort at vinde guld. Men jeg var så ung, at jeg tror ikke helt 100 procent, jeg havde forstået, hvor stort det var. Nu, ni år senere, forstår jeg det en del mere. Og derfor betyder det endnu mere for mig.

Artiklen fortsætter under billederne..

Julie Leth var på tribunen og fandt hurtigt kæresten efter OL-triumfen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

Lasse Norman Hansen kunne som en af de få ved det coronaramte OL fejre medaljen med sin kæreste Julie Leth, der selv vandt sølv i parløbet for kvinder i går.

Det blev glæden ikke mindre af.

- Det er kæmpe stort. Jeg er utrolig stolt af den sølvmedalje, hun fik i går. Vi har begge to arbejdet sindssygt hårdt og været nødt til at sparke hinanden ud af døren derhjemme nogle gange i kampen om at nå det niveau, der skulle til.

- Så at vi kan stå begge to med en olympisk medalje det er kæmpe stort, siger Lasse Norman Hansen.

Solide jubelbrøl efter triumfen fra gulddrengene blev hurtigt afbrudt af interviews og det obligatoriske opkald fra kronprinsen. Kram blev uddelt, tøjet blev skiftet, og så kunne Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen træde op på øverste trin af det medaljepodie, som Lasse Norman så misundeligt måtte kigge op mod efter holdløbet i onsdags.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Tariq Mikkel Khan

Den danske delegation kunne lade hårene rejse sig og tårerne trænge sig på, da 'Der er et yndigt land' blev spillet over højttalerne og Dannebrog blev hejst øverst for tredje gang ved legene i Tokyo.

Mørkøv var med til at køre parløb ved OL i Beijing i 2008. Der blev det til en sjetteplads med Alex Rasmussen, og siden da har disciplinen ikke været på programmet.

Før i år...