Gyser afbrudt: Dansk finale-nedtur

Der var kortvarigt drama, da Emily Pedersen måtte kapitulere i kampen for en ny dansk OL-medalje.

Kvindernes golfturnering måtte således afbrydes mod slutningen af finalerunden.

Det skete af sikkerhedsmæssige årsager, da der var risiko for lynnedslag ved Kasumigaski Country Club.

Et massivt regnskyl væltede ned over det enorme anlæg i udkanten af det nordlige Tokyo, men heldigvis kunne spillerne efter en pause på en lille time få lov til at genoptage en særdeles tæt medaljekamp.

Desværre var Emily Pedersen på det tidspunkt hægtet af i topstriden.

Ved afbrydelsen manglede danskeren at spille de to sidste huller, men det var for lidt terræn til at slå tilbage i medaljekampen.

Hun sluttede på en delt femteplads.

- Det gør nas nu, men når der går lidt tid, tror jeg også, at jeg bliver stolt af, at jeg overhovedet spillede med om medaljer, siger Pedersen.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Medaljeaspiranten forsøgte ellers at ruske godt og grundigt op i podiekampen i den første halvdel af finalerunden.

Hun lå periodevis til sølv i den olympiske golfkrig efter en forrygende første halvdel af lørdagens 18 huller.

Desværre tabte hun pusten, da det spidsede til, og afgørelsen nærmede sig.

På 12. hul lå hun fortsat på en delt andenplads, men en bogey kostede dyrt, da de nærmeste konkurrenter holdt hovedet koldt.

- Jeg starter godt ud og er med helt fremme indtil midtvejs. Så bliver jeg desværre lidt ængstelig og vil det måske lidt for meget. Det gør lige, at jeg fejjler lidt på nogle huller og desværre spiller mig ud af det.

Foto: Emily Pedersen havde en dårlig dag på anlægget, før finalen blev afbrudt. Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

Det var i høj grad et mentalt spil, der herskede på Kasumigaski Country Club.

Sådan vil det naturligvis altid være, når der er olympisk metal på højkant, men ved denne finalerunde havde optakten tilmed været et ekstra element i den tankemæssige tvekamp.

Da spillerne gik i klubhuset efter fredagens 18 huller, vidste de ikke, om voldsomme vejrforhold ville ende med at spænde ben for afviklingen af finalerunden.

Men arrangørerne gjorde, hvad de kunne for at komme en truende tyfon i forkøbet. Lørdagens runde blev indledt allerede klokken 06.30, og de sidste var sendt af sted små to timer senere.

Foto: Kazuhiro Nogi/Ritzau Scanpix

Det lignede længe, at turneringen ville undgå afbrydelser, men til allersidst kom uvejret i vejen.

Heldigvis kun for en kort bemærkning.

- Jeg kunne ikke lige overskue at komme tilbage i morgen uden at skulle spille om medaljer. Men det var bare fedt, at vi kunne komme ud og få gjort det færdigt, siger Pedersen.

Det var konkurrenten Nelly Korda sandsynligvis også tilfreds med.

Den 23-årige amerikaner gik sammenlagt turneringen i 17 under par og vandt guld efter et stort drama.

Det var nervepirrende i topstriden helt til det sidste, og i forhold til sølv og bronze måtte der sågar omspil til, før Mone Inami fra Japan tog det næstfineste metal. Newzealænderen Lydia Ko blev nummer tre.

