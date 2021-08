Håndsrækning til klemt hviderusser

Den hviderussiske atletikudøver Kristina Timanovskaya, som er endt i konflikt med sit hjemland, vil søge om asyl i Polen.

Nyhedsbureauets Reuters skriver, at den 24-årige atletikudøver er gået ind på Polens ambassade i Tokyo for at søge om asyl i landet.

Frankrigs minister for EU-anliggender, Clément Beaune, meldte tidligere mandag ud, at EU var klar til at hjælpe Timanovskaya, efter at hun har kritiseret sit nationale atletikforbund under legene i Tokyo.

- Det vil være en ære for Europa, hvis Europa kan tilbyde politisk asyl til den hviderussiske atletikudøver Timanovskaya, lød det fra Beaune ifølge Reuters.

Timanovskaya stillede ikke til start i sit indledende heat på 200 meter i Tokyo. Men det var angiveligt ikke med hendes gode vilje.

Ifølge sprinteren ville ledere fra Hvideruslands olympiske komité tvinge hende på et fly hjem, efter at hun i en video på Instagram havde kritiseret Hvideruslands atletikforbund. Derfor kom hun ikke til start.

Timanovskaya hævder, at forbundet bag om ryggen på hende planlagde hendes deltagelse i en stafet ved OL, hvilket hun fortalte på de sociale medier.

- Det viser sig, at vores store ledere som altid bare besluttede alt for os, sagde hun i en video på Instagram, som efterfølgende er blevet fjernet.

For at undgå at blive sendt hjem til Hviderusland, hvis politiske situation har afstedkommet sanktioner fra EU, tog hun kontakt til Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og bad om hjælp.

IOC fik hende installeret på et lufthavnshotel, hvor hun opholder sig, indtil der kommer styr på situationen.

Hvideruslands præsident, Alexander Lukashenko, får markant kritik fra mange europæiske lande og EU for sin diktatoriske ledelse af landet.

Det får Timanovskaya til at frygte for sin egen sikkerhed, hvis hun vender hjem. IOC er i tæt kontakt med sprinteren, som ifølge forlydender vil søge asyl. Formentlig i et andet europæisk land.

Tjekkiet har allerede meddelt, at man er villig til at give hende asyl, og nu har den franske EU-minister altså tilkendegivet, at man er klar til at hjælpe.

Foreløbig er det dog kun forlydender, da Timanovskaya endnu ikke selv har udtalt sig offentligt om sagen.