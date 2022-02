Håret alle taler om: Pengene strømmer ind

Der gemmer sig en helt særlig historie bag den amerikanske curlingspiller Matt Hamiltons frisure. Han lader håret gro for at indsamle penge til bekæmpelsen af kræft

Hvor skal man starte?

Det krøllede, skulderlange hår? Det veltrimmede overskæg? Eller de farverige sneakers, som han betræder isen med ved det igangværende vinter-OL i Beijing?

USA's charmerende curlingspiller Matt Hamilton skiller sig med sit kulørte look ud fra mængden, og det er der en særlig forklaring på.

Den 32-årige amerikaner har valgt at samle penge ind til en velgørenhedsorganisation, der støtter forskning i hjernekræft, og det har han indtil videre haft god succes med.

Ifølge BBC har han modtaget donationer fra nær og fjern, og pengene er løbet op i over 6.500 dollars, hvilket svarer til små 43.000 kroner.

Interessen for projektet og USA's curlingsucces ved legene i Kina har dog fået det hele til at eksplodere, så Matt Hamilton nu har forøget målet for, hvor mange penge han kan nå at indsamle.

- Jeg kommer til at klippe mit hår og få nogle skøre frisurer, så vi kan have det sjovt, men også for at vinde over kræft sammen, siger hovedpersonen til BBC.

Allerede forud for amerikanernes åbningskamp ved OL mod Ruslands Olympiske Komité, gjorde han det klart, at hans hår ikke skal gå til spilde. Lokkerne skal doneres til en fond, som kan hjælpe kræftramte børn.

- Det har været noget af en rejse. Jeg klipper mit hår (på et tidspunkt, red.) og vil donere det til en parykfond, der derfra kan give det til børn, der har brug for det, lød det.

Matt Hamilton i aktion mod Schweiz 15. februar. Foto: Evelyn Hockstein/Ritzau Scanpix

Her ses de omtalte lokker. Foto: Evelyn Hockstein/Ritzau Scanpix

Kan de forsvare OL-guldet?

Det er ikke første gang, den langhårede amerikaner er i aktion på isen med en sten eller en kost i hånden.

Matt Hamilton spillede en stor rolle, da USA for første gang i nationens historie vandt OL-guld i Pyeongchang i 2018.

Sammen med John Shuster, Tyler George og det nye ansigt Chris Plys er gruppen tilbage i Kina for at forsvare den titel.

I skrivende stund ligger USA nummer fire i gruppespillet efter syv kampe med fire sejre og tre nederlag. Senest tabte de med 4-10 til Italien, der topper gruppen.

De fire øverst placerede lande går videre til OL-semifinalerne.

De danske curlingherrer har ikke været ligeså heldige ved legene. Danskerne ligger helt i bunden og har blot vundet én kamp. Torsdag møder de USA.