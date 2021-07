Helt knust: Corona dagen før OL

FAKTA: Disse atleter er smittet i Tokyo

Coronapandemien tvang OL i Tokyo til at rykke fra sidste år til i år, men smitten hærger stadig.

Flere atleter er færdige ved legene, allerede inden de overhovedet er begyndt, fordi de er blevet testet positive for coronavirus, efter at de er ankommet til Japan.

Her får du et overblik over de 12 atleter, der indtil videre er blevet testet positive.

* Den tyske cykelrytter Simon Geschke afleverede fredag den 23. juli en positiv coronatest og misser dermed linjeløbet lørdag den 24. juli.

* Tre unavngivne atleter er blevet testet positive 22. juli. Den ene af de tre boede i OL-byen i Tokyo, mens de to øvrige boede i Tokyo uden for OL-byen. De er alle tre sendt i karantæne i 14 dage. Der er formentlig blandt andre tale om den tjekkiske cykelrytter Michal Schlegel og den tjekkiske beachvolleyballspiller Marketa Slukova-Nausch. Den tjekkiske olympiske komité har meldt ud om positive test for de to.

* Den hollandske skater Candy Jacobs blev testet positiv 21. juli. Hun boede i OL-byen og sidder nu i karantæne i 14 dage.

* Den tjekkiske bordtennisspiller Pavel Sirucek blev testet positiv 21. juli. Han boede i OL-byen og sidder nu i karantæne i 14 dage.

* Den chilenske taekwondokæmper Fernanda Aguirre blev testet positiv 20. juli i Tokyo, men uden for OL-byen og sidder i karantæne i 14 dage.

* Den tjekkiske beachvolleyballspiller Ondrej Perusic blev testet positiv 19. juli. Han boede i OL-byen og sidder nu i karantæne i 14 dage.

* To spillere fra Sydafrikas fodboldlandshold blev testet positive 17. juli. De boede i OL-byen og sidder i karantæne i 14 dage.

* En spiller på det amerikanske hold i beachvolleyball blev testet positiv 17. juli i Tokyo, men uden for OL-byen og sidder i karantæne i 14 dage.

* En unavngiven atlet blev testet positiv 14. juli i Tokyo, men uden for OL-byen, og atleten sidder i karantæne i 14 dage.

* Ritzau har desuden skrevet om den kvindelige amerikanske gymnast Kara Eaker, der var med i Tokyo som reserve, og som angiveligt blev testet positiv 19. juli. Det vides ikke, om hun er talt med i arrangørernes officielle statistik.

Kilder: Arrangørerne af OL i Tokyo, Reuters.