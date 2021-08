Her er 'beviset': Tiderne var til guld

Snakken efter Danmarks overraskende nederlag i guld-finalen mod Italien har gået på, om styrtet i semifinalen gjorde, at danskerne ikke vandt OL-guldet i 4000 meter holdforfølgelse.

Og havde danskerne kørt som i semifinalen, var det også blevet til guld. Det viser tiderne.

Ekstra Bladet har nemlig taget et kig ned i detaljerne på tidsudviklingen undervejs i semifinalen og sammenlignet med tiderne i finalen, og tallene viser, at bortset fra de første 250 meter, var danskerne dårligere i onsdagens finale end i tirsdagens semifinale.

På tiderne fra 375 og frem til 3750 meter, hvor Danmark altså styrtede i semifinalen, var Danmark konstant hurtigere i semifinalen end i finalen.

Og fra 1000 meter og frem til styrtet ved 3750 meter, var Danmark i semifinalen også hurtigere end Italiens finaletid.

Danmarks tid i semifinalen var næsten et sekund hurtigere end i finalen ved 3750 meter, så havde danskerne kørt som inden styrtet, så var det blevet til guld. Foto: Tariq Mikkel Khan

Frem til styrtet ved 3750 meter kørte Danmark i semifinalen i 3.27,737, hvilket altså var klart hurtigere end i finalen, hvor Danmark kørte 0,830 langsommere i 3.28,567, mens Italien var mere end et sekund efter i 3.28,852.

Italien endte med at vinde i 3.42,032, hvilket var 0,166 hurtigere end Danmark, men fremskriver man Danmarks semifinaletid med bare samme beskedne afslutning på 13,631 som i finalen, så ville Danmark vinde guldet i verdensrekordtiden 3.41,368 og altså et godt stykke foran Italien.

Artiklen fortsætter under tal og foto.

DANMARK - SEMIFINALE

1000 1.00,762

2000 1.53,809

3000 2.47,502

3750 3.27,737

4000 3.41,368 (fiktiv tid - fremskrevet med finaleafslutning) DANMARK - FINALE

1000 1.01,078

2000 1.54,308

3000 2.47,659

3750 3.28,657

4000 3.42,198 ITALIEN - FINALE

1000 1.00,858

2000 1.54,166

3000 2.48,526

3750 3.28,852

4000 3.42,032

Dansk sølv var en skuffelse for Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Rodenberg Madsen og Rasmus Pedersen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vil du nørde yderligere, så er samtlige tider her fra finale og semifinale.

Og faktisk viser omgangstiderne, hvordan Danmarks allersidste omgang i finalen bortset fra igangsætningen var den næstlangsomste i finalen, hvor italienerne sluttede med deres allerhurtigste.

Tidligere direktør for Danmarks Cykle Union, Jesper Worre, peger på, at Danmark kører en skidt sidste omgang, fordi de kører en meter oppe i banen i et af de sidste sving og dermed kører en omvej.

- Rodenberg forrest skal køre på den sorte streg i svinget, der er den korteste vej rundt, og her er han åbenbart så træt, og de andre ligger lidt for tæt på. Det er teknisk ikke så godt, siger Worre i tv-studiet hos Kanal 5.

Se klippet med danskernes omvej på sidste runde i tv-afspilleren over artiklen.

Efter finalen pegede landstræneren på, at i hvert fald en enkelt af danskerne var bedre i semifinalen inden styrtet, end han var i finalen.