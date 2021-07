Her er OL's 'anti-sex'-senge

De japanske OL-arrangører bliver beskyldt for at have en bagtanke med designet af atleternes senge

Der har i mange år været et væld af rygter om, at atleterne også skulle være godt aktive, når de vender hjem til OL-byen efter at have konkurreret.



Det kommer dog ikke til at ske i år.

Atleterne skal nemlig følge en masse regler for at undgå smittespredning i OL-byen.

En af reglerne er, at atleterne ikke må mødes med atleter fra andre nationer under OL.

OL-byen skulle efter sigende være et godt sted for atleterne at hygge sig med hinanden, men det har arrangørerne fundet en måde at sætte en stopper for.

Ved at fifle med atleternes senge.

Sengene er nemlig lavet af et særligt materiale, der kan genbruges, når OL er slut, men det skulle også gøre sengene noget mere skrøbelige.

Sengene skulle ifølge arrangørerne gerne holde til 200 kilo, men enhver form for kraftig bevægelse vil få sengen til at bryde sammen.

Det har fået Entrepreneur Magazine til at kalde dem 'anti-sex'-senge.

Irsk atlet: - Fake news!

Nyheden om de sex-forhindrende senge har fået den irske OL-deltager Rhys McClenaghen til at dele en video på de sociale medier.

Gymnasten tester her sengenes holdbarhed ved at hoppe på en af sengene.

- Åbenbart skulle de falde sammen ved pludselig bevægelse, siger McClenaghen i videoen, imens han hopper på en af sengene.

Sengen ser ikke ud at til at have problemer med at holde til den irske gymnasts spring, og Rhys McClenaghen kalder derfor nyheden om 'anti-sex'-sengene 'fake news'.

OL skydes i gang på fredag, når der er åbningsceremoni i Tokyo klokken 13 dansk tid.