Her går det helt galt: Styrter med 130 km/t

Britisk duo mistede kontrollen over bobslæden, men kunne begge gå fra styrtet

Bobslæderne suser rundt på OL-banen i høj fart, og det kan derfor også se voldsomt ud, når de styrter.

Den britiske bobslæde-duo bestående af forreste mand Brad Hall, der er pilot i bobslæden, og bageste mand Nick Gleeson, der er bremser, styrtede på vej ud af 13. sving med 130 kilometer i timen.

Slæden gled videre rundt på isen med begge atleter i den og stoppede først mange meter senere. Flere officials løb hen til bobslæden for at se, om briterne havde det godt.

De kunne begge selv gå fra bobslæden og fik også klapsalver fra landsmænd på OL-anlægget.

Se styrtet i klippet øverst.

Begge briter gik selv fra styrtet. Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix

Hall og Gleeson lå på 11. pladsen inden tredje gennemløb og havde stadig mulighed for at tage bronzemedaljer, skriver The Independent.

Styrtet sendte dem ned på 13. pladsen. Efter fjerde- og sidste gennemløb endte de på 11. pladsen - 1,34 sekunder fra bronze.

Tyskland tog sig af både guld, sølv og bronze.

