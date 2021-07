Her går det helt galt: Vader ind på banen

En official gik pludselig ind på banen og blev kørt ned af hollandsk BMX-stjerne. Se det voldsomme klip her

Hvis en fodgænger skal over en vej, kigger personen sig forhåbentlig for inden.

Det samme bør atleter kunne forvente af officials ved OL, men under en BMX-træning var det ikke tilfældet.

Den hollandske rytter, Niek Kimmann, kom i høj fart rundt på banen og kørte direkte ind i en official, der af uransagelige årsager havde forvildet sig ind midt på banen.

BMX-rytter brager ind i official, og begge ender i asfalten. Screenshot: discovery+

Niek Kimmann har efterfølgende lagt en video op af episoden på Twitter med følgende tekst til:

'Dette skete i dag. Ramte en official, der ville krydse vejen. Håber, at denne official er ok. Mit knæ er ømt, men jeg vil gøre mit bedste for at være klar til torsdag! Tak for alle beskederne, værdsætter det!'

25-årige Niek Kimmann er en af medaljefavoritterne ved OL. Han blev verdensmester i 2015 og europamester i 2019.

