Hest bliver aflivet efter konkurrence ved OL

FAKTA: Sådan kom Danmarks OL-medaljer i hus

Søndag kom den tredje og fjerde danske OL-medalje i hus ved legene i Tokyo.

Svømmestjernen Pernille Blume blev nummer tre i finalen i 50 meter fri, hvor hun stillede op som forsvarende olympisk mester, mens Anne-Marie Rindom triumferede med guld i Laser Radial.

Dermed står Danmark nu noteret for en guldmedalje, en sølvmedalje og to bronzemedaljer ved legene.

Her er et overblik over de danske medaljer ved legene i Tokyo:

* Guld

Sejlsport: Anne-Marie Rindom

Efter en nervepirrende medaljesejlads søndag tog Anne-Marie Rindom guldet i Laser Radial. Det er en flot forbedring af danskerens bronzemedalje fra OL i Rio i 2016. Især rivalen Marit Bouwmeester pressede danskeren, men hollænderen måtte slutteligt nøjes med bronzen.

* Sølv

Skeetskydning: Jesper Hansen.

Danskeren rejste sig fornemt efter en halvskidt start på OL. Danskeren fik akkurat klemt sig med i den olympiske finale på sjette og sidste mandat. Og i finalen leverede han fornemt og vandt sølv efter amerikaneren Vincent Hancock, der var helt suveræn med 59 træffere ud af 60 mulige i finalen.

* Bronze

Roning: Frederic Vystavel og Joachim Sutton, toer uden styrmand.

Duoen lignede på forhånd ikke et oplagt bud på en dansk medaljevinder, men imponerede ved OL. I det indledende heat og i semifinalen blev det til henholdsvis en første- og en andenplads, og så var finalebilletten hjemme. I kampen om medaljerne lagde danskerne sig tidligt blandt de forreste og holdt sig altså der helt frem til målstregen.

Svømning: Pernille Blume, 50 meter fri.

Den danske svømmestjerne var spået til at tage endnu en olympisk medalje, om end hun denne gang måtte svømme under mere bevågenhed og større pres end i Rio for fem år siden. Det tøjlede danskeren fint, og hun blev nummer tre i finalen i 50 meter fri. Hun var 0,14 sekunder fra Sarah Sjöström på andenpladsen og 0,4 sekunder fra Emma McKeon på førstepladsen.

Kilder: Ritzau, DIF.