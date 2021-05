Heunicke: Aftale garanterer OL-atleter coronavaccine

De danske OL-atleter kan se frem til at blive vaccineret, inden de tager til dette års sommerlege i Tokyo.

Sådan lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Udmeldingen kommer, efter at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og Pfizer/BioNTech tidligere torsdag annoncerede, at de havde indgået en aftale, der gør det muligt for OL-atleter at blive vaccineret mod coronavirus inden OL.

- Det er glædeligt, at vi får ekstra, særligt dedikerede vacciner fra Pfizer/BioNTech til vores danske OL-atleter. Det garanterer vores atleter en vaccine inden afgang til Tokyo, uden at det får betydning for det danske vaccinationsprogram.

- Jeg har været i dialog med Danmarks Idrætsforbund (DIF), og nu skal de danske sundhedsmyndigheder finde en praktisk løsning på, hvordan atleterne kan få vaccinationerne, siger Heunicke i en skriftlig udtalelse til Ritzau.

Tidligere har den danske regering afvist, at danske OL-deltagere kunne springe foran andre i vaccinekøen, men det bliver altså heller ikke tilfældet nu.

IOC understregede tidligere torsdag, at de doser, Pfizer/BioNTech har tænkt sig at donere, ikke bliver trukket ud af eksisterende vaccineprogrammer rundt omkring i verden.

Flere lande havde allerede inden aftalen mellem IOC og Pfizer/BioNTech garanteret, at deres OL-atleter kunne blive vaccineret inden legene. Blandt andet Holland, Australien og Spanien.

Tidligere har IOC meldt ud, at OL-atleter på IOC's regning ville blive tilbudt en kinesisk vaccine mod coronavirus. Det har DIF afvist som en mulighed.

OL i Tokyo afholdes fra 23. juli til 8. august.