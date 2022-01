Historisk dansk OL-hold

Viktor Hald Thorup og Stefan Due Schmidt er som de sidste atleter udtaget til et historisk stort dansk hold til vinter-OL i Beijing.

Med fredagens officielle udtagelser af de to speedskatere sender Danmarks Idrætsforbund (DIF) i alt 62 atleter til Kinas hovedsted. Vinterlegene begynder om to uger.

Hovedårsagen til det historisk store antal er, at Danmark stiller med hele to ishockeyhold i Beijing. Både det kvindelige og det mandlige landshold har kvalificeret sig.

Det samme gør sig gældende inden for curling. Det er netop i curling, at Danmark har hentet den eneste medalje til et vinter-OL nogensinde.

Medaljen var af sølv. Den kom i 1998 i Nagano, hvor kvindernes curlinghold - anført af skipper Helena Blach Lavrsen - havde stor succes.

Den bedste individuelle danske præstation i historien tegnede Viktor Hald Thorup sig for. Det skete, da han for fire år siden i sydkoreanske Pyongyang tog hjem med en femteplads i speedskaternes massestart.

De danske atleter i Beijing fordeler sig på 29 kvinder og 33 mænd.

Vinter-OL foregår fra 4. til 20 februar.