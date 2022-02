Historisk vinter-OL-guld til New Zealand

Den unge snowboarder Zoi Sadowski-Synnott har tidligt søndag morgen dansk tid skrevet historie ved at sikre New Zealand landets første vinter-OL-guldmedalje nogensinde.

Den 20-årige newzealænder tog føringen tidligt med en score på 84,51 point i sit første løb, men blev overhalet af amerikanske Julia Marino, der scorede 87,68 point i andet løb.

Men i tredje og sidste runde af finalen cementerede Zoi Sadowski-Synnott sejren med en imponerende score på 92,88 point.

Julia Marino tager sølv, mens australske Tess Coady tager bronze med en score på 84,15 point i sit sidste løb.

Amerikanske Jamie Anderson, der vandt guld ved vinter-OL i russiske Sotji i 2014 og igen i sydkoreanske Pyeongchang i 2018, endte på en skuffende 9.-plads med 60,78 point.

Zoi Sadowski-Synnotts guldmedalje er den blot fjerde medalje for New Zealand, siden landet første gang deltog ved vinter-OL i 1952 i den norske hovedstad, Oslo.

Indtil videre står Zoi Sadowski-Synnott for halvdelen af den newzealandske medaljehøst, efter at hun og landsmanden Nico Porteou begge vandt bronzemedaljer ved legene i Pyeongchang for fire år siden.

New Zealands første medalje ved et vinter-OL nogensinde blev vundet af Annelise Coberger i 1992. Dengang vandt den alpine skiløber sølv i slalomkonkurrencen.

Det skriver Radio New Zealand.