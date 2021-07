Hjerteskærende drama: Dansk OL-stjerne knust

Det var næsten ikke til at bære. Men Anne-Marie Rindom er nødt til at finde kræfterne, for drømmen om OL-guld lever stadig i laser radial-klassen.

- Det føles som om, at jeg slet ikke kan være i min egen krop. Ja, det er svært at ikke græde alt for meget. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede derude i dag. Det gik helt galt.

Sådan opsummerer den 30-årige dansker selv sekvensen, der fredag morgen dansk tid sendte hende ud i et følelsesmæssigt stormvejr nær kysten i Enoshima.

Storfavoritten kan heldigvis søge i læ ved det faktum, at hun stadig i front af vandkampen med et forspring på syv point ned til hollandske Marit Bouwmeester, som er nærmeste forfølger, forud for søndagens medaljesejlads.

Men inden 10. afdeling lød det hul på hele 26 point, hvilket havde været mere end nok til at være matematisk sikker på guldet inden søndagens afslutning.

Det gik imidlertid helt galt i sekunderne op til starten.

Foto: Olivier Morin/Ritzau Scanpix

Tårerne trillede

Rindom kom til at genere Bouwmeester med roret forud for begyndelsen på 10. sejlads.

Sekvensen kostede en advarsel, og da konkurrencens førende allerede havde fået et gult kort i den foregående sejlads, faldt hammeren.

Troede Rindom!

Normalt ville to advarsler være nok til at føre til diskvalificering, men da nummer to faldt forud for begyndelsen på selve sejladsen, resulterede det blot i en omstart.

Rindom var altså fri til at sejle. Det anede favoritten bare ikke, mens hun grådkvalt flød rundt i jollen, og forvirringen var total.

Tårerne trillede. Tankerne var endnu flere.

Hun var nervøs for, hvorvidt en deltagelse ville have ført til en såkaldt DNE (do not exclude), som betyder, at en diskvalificering og 45 point heraf ikke ville kunne trækkes fra som den dårligste sejlads i hendes samlede regnskab.

Foto: Olivier Morin/Ritzau Scanpix

Guldhåbet lever

Havde det været scenariet, var hun sendt helt ud af medaljekampen.

Så man forstod Rindoms tankesæt, da hun først lagde an til start, men siden lod sig falde ud af sejladsen.

Det ændrer bare ikke ved, at det var den forkerte beslutning.

- Jeg er stadig helt i chok over, hvad jeg laver. Jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg laver, og det er virkelig, virkelig hårdt.

- Jeg har bare arbejdet så meget de seneste mange år på at være i så svær en situation. Det viser, at man bare er et menneske, og man laver fejl,. Og så kommer fejlene på den her vigtige dag.

Hun var mentalt knækket, da hun gjorde status inde på fastandet. Men håbet om at bytte bronzemedaljen fra Rio ud med guld i Tokyo var på ingen måde kæntret.

- Der er alt at kæmpe for, men det er svært at rumme alle de følelser lige nu - og at have smidt så stort et forspring væk. Jeg fatter det stadig slet ikke. Det gik bare så hurtigt derude. Det er en situation, jeg aldrig har været i før i forhold til reglerne.

Topstillingen før medaljesejladsen

1. Anne-Marie Rindom (Danmark) 64 point

2. Marit Bouwmeester (Holland) 71 point

3. Emma Plasschaert (Belgien) 79 point

4. Josefin Olsson (Sverige) 82 point

5. Silvia Zennaro (Italien) 83 point