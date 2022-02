Hjerteskærende video: OL-atlet i corona-mareridt

Kim Meylemans er fanget i et sandt corona-mareridt i Beijing, hvilket fik hende til at bryde sammen på Instagram

Det, der skulle være karrierens højdepunkt, er blevet til et vaskeægte mareridt for den belgiske skeletonkører Kim Meylemans.

To dage efter OL-atleten ankom til Kina, blev hun testet positiv for covid-19.

Derfor blev Kim Meylemans ført til et karantænehotel, hvor hun tilbragte en uge, inden hun onsdag fik lov til at forlade etablissementet efter flere negative tests.

Men Kim Meylemans blev ikke kørt tilbage til OL-byen, som hun var blevet lovet. I stedet blev hun, så vidt hun ved, bragt til et anlæg uden for Beijing, hvor hun skal tilbringe den kommende uge.

- Ambulancen kørte mig et andet sted hen, hvor jeg er nu. Jeg skal være her i en uge og tage to PCR-tests om dagen, siger Kim Meylemans, med tårerne løbende ned ad kinderne, i et opslag på Instagram.

Kim Meylemans siger, at hun på intet tidspunkt blev advaret om de nye retningslinjer, eller at hun skulle føres til et fremmed anlæg.

Derfor ved hun ikke længere, hvad hun skal forvente i varetægt hos de kinesiske myndigheder.

- Vi er ikke engang sikre på, at jeg nogensinde får lov til at vende retur til OL-byen, siger hun.

Kim Meylemans må ikke have kontakt til nogen, men hun får lov til at træne på egen hånd.

Den belgiske OL-deltager blev smittet med corona i begyndelsen af januar. Ifølge hendes eget udsagn har hun taget 12 PCR-tests inden afgang til Beijing, der alle var negative.

Men selv om hun altså har været testet negativ og er blevet clearet af de belgiske sundhedsmyndigheder, så er hendes virusniveau alligevel nok til at blive klassificeret som smittet i Kina.

I 2018 blev Kim Meylemans nummer 14 ved OL-skeleton-konkurrencen i Pyeongchang.