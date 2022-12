Holder Putins drøm i live

Det er stadig uvist, om russiske og belarusiske atleter skal til OL i Paris om halvandet år, men noget tyder på at IOC og præsident Thomas Bach vil gå langt for at få dem med

Inden længe skal omkring 10.000 atleter kæmpe for billetter til OL i Paris om halvandet år, men der er stadig ingen afklaring på, om russere og belarusere bliver en del af festen i sommeren 2024.

Sådan lød meldingen fra præsidenten for den internationale olympiske komité, Thomas Bach, onsdag.

- Dette kræver yderligere drøftelser; de er i gang, og der er ingen fast dato, lød det fra Thomas Bach på et onlinepressemøde efter gårsdagens møde i IOC-toppen.

IOC indførte sanktioner mod de to lande som følge af Ruslands invasion af Ukraine i februar, hvilket blandt andet betyder, at det er forbudt med deres nationalsange, flag og nationale symboler i IOC-regi.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thomas Bach og Vladimir Putin har et tæt forhold. I 2014 så de VM-fodbold i Brasilien sammen. Foto: firo Sportphoto/BPI/Ritzau Scanpix

Annonce:

Til gengæld fastholder Thomas Bach hårdnakket, at beslutningen om ikke at lade russere og belarusere deltage i internationale turneringer ikke er en del af straffen, men snarere en 'beskyttende foranstaltning' for at sikre arrangementernes integritet.

- Vi har aldrig - og ville ikke - forbyde atleter at stille op i konkurrencer blot på grund af deres pas, understregede han igen onsdag.

Særdeles tæt forhold

Ligesom han også meget gerne vil have adskilt sport og politik. I hvert fald officielt.

- Vi må undersøge mulighederne for at komme uden om dette dilemma i forhold til atleternes deltagelse og igen få det til at handle om sportslig fortjeneste og ikke politisk indblanding, siger han og indikerer dermed kraftigt, at han gerne ser russiske atleter til OL i Paris om halvandet år.

Det er formentlig relativt sød musik i Vladimir Putins ører - også selvom det næppe bliver med russiske flag og nationalsange, hvis invasionen i Ukraine fortsat er i gang, når vi nærmer os sommeren 2024.

Annonce:

Det er da også værd at notere sig, at Thomas Bach og Vladimir Putin i mange år har haft et særdeles tæt forhold. Helt tilbage fra 2014, hvor Vinter-OL blev afholdt i Sotji.

Thomas Bach og IOC undlod da også at udelukke russiske atleter i både 2016 og 2021, selvom et omfattende russiske statsstyret dopingprogram var blevet afsløret.

Du kan læse meget mere om venskabet lige her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst

Putins elskerinde dukkede op: Bar særligt symbol

Putin-støtte chokerer: Vil være skak-præsident

Sender stikpille: 'De kalder det VM'