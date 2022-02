Hylder dansk bedrift: - Fabelagtigt godt!

Danmark har storspillet ved OL er små favoritter til at gå i kvartfinalen, lyder det fra ekspert

Før 9. februar 2022 havde de danske herrer lige nøjagtig nul sejre i den olympiske ishockey-turnering.

Nu har de to af slagsen, og kun Letland står i vejen for en kvartfinale mod Rusland.

- Vi er ikke tårnhøje favoritter, men vi er favoritter, fordi vi har spillet fabelagtigt godt i alle facetter af spillet, lyder det fra ishockey-eksperten Olaf Eller, der ved dette OL deler ud af sin viden hos DR.

De sidste gruppekampe blev færdigspillet søndag, og udfaldet blev således, at Danmark blev rangeret som gruppespillets nummer seks - kun over gået af regulære is-mastodonter - og Letland tumlede ind som nummer 11.

Kun værtsnationen Kina var dårligere, og det lettiske mandskab nåede et 3-2-nederlag mod Sverige, et 3-1-nederlag mod Finland og så sluttede de af med at tabe med 5-2 til gruppens næstdårligste hold, Slovakiet.

Mareridt fra 2018

Ishockey-eksperten advarer dog om de genstridige modstandere.

- De har spillet to gode kampe mod Sverige og Finland, og så floppede de ret overraskende mod Slovakiet. Jeg vælger at bedømme dem på de første kampe og forudser en svær kamp.

- Letland er en svær modstander, og de har før drillet os. Mange husker nok kvartfinalen ved VM 2018, der blev spillet i Herning, som Danmark tabte 1-0. Men vi har spiller rigtig godt indtil nu, og det gør os til favoritter. Det er dog vigtigt at huske på, at det ikke er, hvad vi har præsteret, men hvad vi præsterer på dagen.

Danmark lukkede gruppespillet med 5-3 over Schweiz. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Dansk historieskrivning

For Eller er præstationen ved OL allerede oppe i en særlig kategori, og fra nu af kan der bare bygges på.

- Oprykningen til A-gruppen var utrolig stor, den første kvartfinale i VM var utrolig stor, men OL er også utrolig stort. Så på lige fod med oprykningen så er det her et fantastisk skridt. Måske det allerstørste, fordi vi ved OL slår to hold, der er langt højere rangeret end os. Det er meget stort, siger han.

- De har langt overgået mine forhåbninger. Jeg tænkte, at vi før havde spillet lige med Tjekkiet og Schweiz, så det kunne vi nok gøre igen, og det kunne måske kaste nogle point af sig. Rusland har vi traditionelt haft meget svært ved at matche. Vi tabte også til russerne, men vi matchede dem jo!

- Det sværeste har været de første ti minutter mod Tjekkiet, men derefter har vi spillet otte helt fænomenale perioder.

Jesper Jensen Aabo skal helst på benene igen. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Én bekymring

Landstræner Heinz Ehlers har forberedt spillerne godt til de første opgaver, og han står over for endnu et par tilbundsgående analyser, så tropperne kender Letland ud og ind. Hans største bekymring lige nu må dog være Jesper Jensen Aabo, der er tvivlsom, og den meget benyttede forsvarer er en særdeles vigtig brik.

Klarer de danske is-kæmper playoff-runden, så venter Rusland. Endnu engang.

Danskerne tabte knebent med 2-0 i gruppespillet, og den kamp gav blod på tanden, siger Eller der dog helst ikke vil se for langt ud i fremtiden.

- Det er ikke USA, Canada eller Finland vi kan møde, og set på spillet, så er det da en gunstig modstander. Det er ikke givet, at vi kan slå dem, og vi skal jo også slå Letland, før vi rigtig kan tale om dem, siger Olaf Eller.

Playoff-neglebideren spilles tirsdag k. 5.10. Tjek gerne ekstrabladet.dk hvor kampen live-dækkes.