I chok: - Føler mig latterliggjort

Superstjernen Nora Mørk føler, at Norge skulle have været 10 mål bedre end Rusland, hvis de skulle have vundet OL-semifinalen

I fem år har semifinalenederlaget til Rusland ved OL i Rio naget de suveræne norske håndboldkvinder.

Men da de to nationer igen stod over for hinanden i torsdagens OL-semifinale i Tokyo, så gik det nok engang galt, og russerne vandt 27-26.

I hele det sidste minut fik russerne lov til at have bolden, og den norske superstjerne Nora Mørk var generelt rasende på de franske dommere.

- Jeg træner håndbold hver dag og har ventet i fem år på det her. Så bliver det taget fra mig, uden jeg kan gøre noget som helst. Vi burde være bedre, men vi kan ikke være 10 mål bedre end Rusland. Jeg føler mig latterliggjort, siger Mørk til Nettavisen.

- Jeg må prøve at sige det på en børnevenlig måde, men jeg ikke i stand til at sige noget, som ikke...Jeg må forsøge at holde mig for god til at sige mere, siger Mørk.

Nora Mørk og holdkammeraterne skyder skylden på dommerne. Foto: FRANCK FIFE

Bonaventura-tvillingerne. Foto: SUSANA VERA/Ritzau Scanpix

De franske tvillingedommere Julie og Charlotte Bonaventura går ellers for at være blandt verdens bedste.

- Nej, det kan jeg ikke være enig i. Der er mange, der er bedre, siger Mørk.

Også flere af de andre norske spillere raser over dommerne. Særligt de mange frikast til russerne i sidste minut frustrerer.

Den norske landstræner Thorir Hergeirsson mener dog ikke, at Mørk har grund til at føle sig latterliggjort.

Hårdhændet behandling af Nora Mørk. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

Men nordmændene tog også fat. Foto: FABRICE COFFRINI/Ritzau Scanpix

Russisk jubel. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

OL-GULD I KVINDEHÅNDBOLD

1976: Sovjet

1980: Sovjet

1984: Jugoslavien

1988: Sydkorea

1992: Sydkorea

1996: Danmark

2000: Danmark

2004: Danmark

2008: Norge

2012: Norge

2016: Rusland

2021: Rusland/Frankrig

Tidligt i kampen var Norge ellers glade for dommerne, da russiske Anna Sen fik direkte rødt kort for en flad hånd i ansigtet på Mørk.

- De brugte alle tricks i bogen både fremme og i forsvaret, siger Mørk.

30-årige Nora Mørk ser nu ud til aldrig at få det OL-guld, som hun havde set frem til i samlingen efter fire gange EM-guld, et enkelt VM-guld og også fem Champions League-titler.

OL-finalen spilles nu mellem Rusland og Frankrig, mens Norge møder Sverige om bronzen.

I Norge oplever de i 2021 den største oprustning siden Anja Andersen.

