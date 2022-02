I tårer: Afvist af Danmark

De havde drømt om at stille op for Danmark ved OL, men sådan skulle det ikke gå

Der ramte TV 2's interviewer et ømt OL-punkt.

Den danske isdanser Nikolaj Sørensen blev spurgt, om han var ked af, at han ikke kunne stille op for Danmark sammen med sin kæreste og dansepartner, Laurence Fournier Beaudry.

Han startede med et dybt suk, prøvede derpå at svare på engelsk og forklarede så partneren, hvad spørgsmålet var. Efter en lang pause lød det med dirrende stemme:

- Det er en skam, at vi ikke kunne stille op for Danmark, for vi har aldrig nogensinde været til OL i isdans. Jeg synes tit, at de små lande er underrepræsenteret i en sportsgren som isdans, siger han til TV 2.

OL er forbundet med store følelser, men det er ikke en sportslig beslutning, at parret ikke kunne stille op under dansk flag. Det skyldes nemlig, at den canadiske kunstskøjteløber ikke kunne få dansk statsborgerskab.

Parret blander sig med de absolut bedste i verden. Foto: Evgenia Novozhenina/Ritzau Scanpix

Dog har de fået lov til at stille op for Danmark i forbindelse med VM, og her hentede de en flot 13.-plads ved mesterskabet i 2017, hvilket gav dem billetten til OL.

Det stod hurtigt klart, at de ikke ville kunne stille op for Danmark, men heldigvis tog det canadiske forbund gladelig imod dem, og i efteråret 2021 fik Sørensen sit canadiske statrsborgerskab.

- Vi var så knyttet til Danmark og forbundet, der hjalp os gennem alle årene. Det var en svær beslutning for os, lød det fra parret tilbage i 2019.

Den stolte vinter OL-nation er traditionelt godt kørende på isen, så da det halvt danske par blev nummer to ved de danske mesterskaber i starten af året, var det et af de store resultater i karrieren.

De er lige nu rangeret som nummer otte i verden og skal i aktion lørdag og mandag.