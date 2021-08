Ikke populær nok: Måtte låne af Blume

Seks, seks, syv og tre har været Frankrigs medaljehøst i svømning ved de fire seneste olympiske lege. Men i Tokyo blev det kun til en enkelt medalje ligesom for Danmark, og det er skuffende i den stolte svømmenation, der er værtsnation for OL om tre år.

På 50 meter fri, hvor Pernille Blume vandt OL-bronze, sluttede Frankrigs bedste Mélanie Henique som nummer 11, men forberedelserne var heller ikke optimale. Det fortæller den franske svømmeveteran Sophie Kamoun til RMC.

- Inden EM bad Mélanie Henique sin badedragtleverandør om at forny kontrakten med et år, men hun blev fortalt, at den først blev forlænget med et år, når hun havde 10.000 følgere på Instagram.

- Hun blev tvunget til at låne en badedragt af Pernille Blume, Florent Manaudous kæreste, lyder det.

Kamoun fordømmer, at det er et krav til individuelle sportsfolk, at de skal være populære på sociale medier, men hun har alligevel opfordret til at følge svømmeren.

Blume i OL-finalen. Foto: Gregers Tycho

På 24 timer stødte 3500 ekstra følgere til Mélanie Henique, og i skrivende stund nærmer hun sig 20.000 følgere.

- I en debat på RMC forklarede min ven Sophie Kamoun de til tider vanskelige forberedelsesbetingelser for atleter på højt niveau og nævnte mig som eksempel.

- Efter hendes ord fulgte mere end 10.000 af jer mig på sociale medier og sendte mig beskeder. Så tak for jeres støtte og søde ord. Jeg havde ikke forventet så meget støtte, og jeg vil gøre mit bedste for at ikke at skuffe jer og fortsætte troen på drømmen, skriver hun på netop Instagram.

Helt tilbage i 2010 fik Melanie Henique også EM-medalje. Dengang blev det bronze lige efter en meget ung Jeanette Ottesen. Foto: Michael Sohn/Ritzau Scanpix

Sophie Kamoun, der selv var i OL-finalen i 1984, mener, at Frankrig kan skaffe tre eller fire medaljer ved OL på hjemmebane i Paris i 2024.

Både Florent Manaudou og Pernille Blume har talt varmt om at stille op til næste OL, mens Mélanie Henique som 31-årig også vil have muligheden for at jagte hæder, selvom hendes medaljer ved VM og EM er kommet på 50 meter butterfly, der foreløbig ikke er en OL-distance.

Til næste OL kan sponsoren dog ikke bruge manglende følgere på Instagram som årsag til at tilbageholde badedragter.

Tilbage i februar var det Pernille Blume, der måtte låne en badedragt.