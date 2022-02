Ikke sket i 98 år

Tidlig lørdag morgen dansk tid blev der skrevet olympisk historie.

Her besluttede de kinesiske OL-arrangører nemlig, at vejrforholdene til herrernes 50 km-disciplin i langrend var for barske. Derfor er den traditionsrige distance blevet beskåret til 30 km. Det er aldrig sket før, siden disciplinen blev indført til vinter-OL i 1924 i Chamonix.

'I forhold til atleternes sikkerhed og for at reducere den tid, atleterne er udsat for ekstreme vejrforhold (stærk vind og kulde), er 50 km-distancen i herrernes fristil blevet forkortet til 30 km,' skriver det internationale skiforbund, FIS, der samtidig har udskudt starten en time til kl. 8 dansk tid (kl. 15 lokal tid).

Vejrforholdene på det olympiske anlæg i Zhangjiakou er da heller ikke just barmhjertige.

Temperaturen få timer inden start var -16 grader. Lægger man vindens chill-faktor oveni, føles det som -21 grader.

Ifølge reglerne kan konkurrencer aflyses, hvis temperaturen er under 20 minusgrader, mens der skal udvises særlige hensyn, hvis temperaturen falder til under -15 grader.

Det er ikke kun langrendsløberne, der er udsat for ændringer - også hos de alpine skiløbere er der problemer.

For medaljekampen i holdløbet lørdag er nemlig blevet udsat til søndag, da det blæser for kraftigt til at kunne gennemføre den sidste del af konkurrencen.

Planen var ellers, at ottendedelsfinalen skulle have startet ved middagstid, mens den store finale var skemalagt til at løbe af stablen klokken 13.37.

Det er dog langt fra sikkert, at konkurrencen bliver afviklet. For vejrudsigten lover nemlig mere blæst til Yanqing-området, som ligger nord for Beijing, og som er der, hvor disciplinerne inden for alpint skiløb bliver afviklet. Og søndag er sidste konkurrencedag, da vinter-OL bliver lukket samme dag.

15 hold er stadig med i turneringen.

Hvis holdløb bliver aflyst, vil det være bare anden gang i vinter-OL's historie, at en disciplin ikke har kunnet finde sted i løbet af konkurrencen.

Den første var i 1928 til vinter-OL i Sankt Moritz i Schweiz, hvor 10.000-meters speed skating blev aflyst.