Inden OL-guld: Blume var 'totalt ulykkelig og deprimeret'

Pernille Blume skrev OL-historie, da hun i 2016 blev den første danske olympiske mester i svømning siden 1948.

Optakten til guldmedaljen var dog alt andet end problemfri. Efter den nu pensionerede svømmer nåede sit ultimative mål - deltagelse ved OL i 2012 - fulgte en række hårde år op mod OL i Rio 2016.

Det fortæller hun i Heartbeats-podcasten 'Fiasko' med tidligere minister Tommy Ahlers.

I podcasten fortæller Blume, at hun i perioden var stresset og ked af det. Det kulminerede otte måneder inden OL i Rio, hvor hun trak stikket og tog en pause fra svømningen.

- Jeg følte mig virkelig som en fiasko, der har trænet virkelig hårdt i tre år og har brugt al sin tid og energi på det for at nå et OL. For så at sige otte måneder inden: 'Jeg er totalt ulykkelig og deprimeret.'

Pernille Blume vinder her guld i 50 meter fri. Foto: Tariq Mikkel Khan

To medaljer på én dag

Pernille Blume nåede dog med til OL i Rio.

Her tog hun svømmeverdenen med storm, da hun vandt guld i 50 meter fri. Senere samme dag blev endnu en medalje føjet til samlingen, da hun med den danske holdkap tog bronze i 4 x 100 meter medley.

Til OL i Tokyo i 2021 vandt Blume sin tredje og sidste OL-medalje - her blev det til bronze i 50 meter fri.

Senere samme år deltog hun i 'Vild med dans', hvilket medvirkede til, at hun ikke blev udtaget til det danske VM-hold i 2022.

Pernille Blume stoppede karrieren i efteråret 2022.

'Selvom det er hårdt at sige farvel til noget, jeg elsker så højt, så er det lige så spændende at tænke på det kapitel, jeg nu skal til at gå i gang med,' skrev Blume dengang om beslutningen.