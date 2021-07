Indskifter med afgørende hattrick

Spaniens fodboldherrer er klar til semifinalerne ved OL i Tokyo efter et drama mod Elfenbenskysten.

Spanien var bagud to gange, men reddede 2-2 i overtiden, inden holdet scorede tre gange i den forlængede spilletid og vandt 5-2.

Wolverhampton-angriberen Rafa Mir kom ind fra bænken og lavede hattrick.

Spanien har et af de mest profilfyldte mandskaber ved OL, hvor holdene må have spillere under 24 år med samt tre ældre spillere.

Seks spanske spillere, der var med til at spille EM-semifinale mod Italien for få uger siden, er med i Tokyo, og et par af dem markerede sig også i sejren over Elfenbenskysten lørdag middag dansk tid.

Manchester United-stopperen Eric Bailly bragte Elfenbenskysten foran efter 10 minutters spil, men EM-spilleren Dani Olmo udnyttede en stor fejl og udlignede til 1-1 efter en halv time, og det lignede længe resultatet efter 90 minutter.

Men i overtiden kom Elfenbenskysten på 2-1, inden netop indskiftede Rafa Mir udlignede i en sidste desperat spansk offensiv.

I den forlængede spilletid skruede Spanien bissen på, og Mikel Oyarzabal, der også var med Spanien til EM, omsatte et straffespark til 3-2, inden Rafa Mir med to afsluttende mål til sidst slog sejren fast.

Spanien møder i sin semifinale Japan, der slog New Zealand i en straffesparkskonkurrence.

I den anden semifinale møder Brasilien efter en 1-0-sejr over Egypten nu Mexico, der slog Sydkorea i en vild 6-3-kamp med masser af chancer i begge ender.

Semifinalerne spilles tirsdag formiddag og middag dansk tid.