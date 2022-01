Ingen danske ministre og kongelige til vinter-OL

Når vinter-OL indledes om tre uger i Kina, bliver det uden medlemmer af regeringen, kongehuset og andre officielle repræsentanter på tilskuerpladserne.

Regeringen har været undervejs med en beslutning siden begyndelsen af december, da USA som det første land meddelte en diplomatisk boykot af legene.

Der har været bestræbelser på at opnå enighed blandt landene i EU. Det er ikke lykkedes.

Regeringen har i denne uge vendt sagen med partierne i Folketinget.

Efter et møde mellem EU’s udenrigsministre fredag eftermiddag i den franske by Brest står det klart, at der ikke er fælles front i EU. Regeringen vil derfor fastholde, at man ikke sender repræsentanter til Kina.

Det bekræfter udenrigsminister Jeppe Kofoed (S),, fordi man fra dansk side er meget bekymret over menneskerettighedssituationen i Kina.

Politisk har der været bred opbakning til det standpunkt i Folketinget. Et flertal har siden sidste år sagt, at Danmark alene bør deltage med atleter og ikke bør deltage med andre officielle repræsentanter.