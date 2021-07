Ingen troede på super-tid: Nu er han udelukket

Atletikverdenen fik noget af et chok, da schweiziske Alex Wilson en uge før OL's start løb en fantomtid på 100-meter.

Jamaicansk-fødte Wilson, der inden sidste uge blev betegnet som en middelmådig sprinter, løb ved et stævne i Atlanta en tid på 9,84 sekunder.

Dermed løb han den næstbedste tid i år og var pludselig en del af favoritterne til medaljerne i Tokyo, men der blev også sat spørgsmålstegn over hele verdenen ved, hvordan Wilson pludselig var blevet så god.

Nu viser det sig, at det hele måske var for godt til at være sandt. Alex Wilson må nemlig forlade OL, efter at CAS (Den Internationale Sportsdomstol, red.) har genindført en tidligere dopingdom mod schweizeren.

Det skriver Reuters.

Alex Wilsons bedste resultat i karrieren var en EM-bronzemedalje i 200-meter. Foto: Petr David Josek/Ritzau Scanpix

Skød skylden på dårlig bøf

Anti Doping Schweiz havde i marts midlertidigt suspenderet Wilson, efter at han var blevet testet positiv for den anabole steroide Trenbolon.

Wilson appellerede kendelsen, da han mente, at han ubevidst havde indtaget stoffet, da han spiste en bøf på en restaurant i USA.

Den forklaring købte det schweiziske antidoping-forbund, og han fik derfor ophævet sin suspension kort før OL, hvor Wilson efter planen skulle have løbet 100- og 200-meter sprint.

Det internationale atletikforbund var dog ikke enig i beslutningen, som de ankede til CAS.

Selvom afgørelsen koster Alex Wilson OL, er der ikke afgivet endelig dom i sagen. Wilson kan stadig ende med at blive frikendt til en CAS-høring senere i år.