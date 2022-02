IOC: Forbund bør flytte al sport ud af Rusland

Alle internationale sportsforbund bør flytte sportsbegivenheder, der er sat til at finde sted i Rusland og Hviderusland, ud af de to lande eller aflyse dem.

Sådan lyder en opfordring fra Den Internationale Olympiske Komités bestyrelse (IOC). Den kommer, efter Ruslands invasion af Ukraine, der blandt andet er foregået fra positioner i Hviderusland.

- De (internationale sportsforbund, red.) bør tage bruddet af den olympiske våbenhvile af Ruslands og Hvideruslands regering til efterretning og prioritere atleters sikkerhed, lyder det fra IOC.

Den olympiske våbenhvile blev vedtaget af FN i december og henviser til, at der fra syv dage før starten af OL frem til syv dage efter afslutningen af para-OL er fred.

Ud over opfordringen om ikke at afholde sportsbegivenheder i Rusland og Hviderusland mener IOC også, at Ruslands og Hvideruslands flag og nationalsang bør fjernes helt fra international sport.

Ruslands invasion af Ukraine har allerede haft konsekvenser for flere sportsbegivenheder.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) rykkede fredag Champions League-finalen i fodbold fra russiske Sankt Petersborg til Paris i Frankrig. Kampen skal spilles 28. maj. Desuden skal russiske og ukrainske klubber og landshold spille europæiske hjemmekampe i Uefa-regi på neutral grund.

Formel 1 har ligeledes aflyst sit grandprix i Rusland, som skulle have været kørt i september.

Ruslands fodboldlandshold skal efter planen spille mindst én playoffkamp i Moskva om en VM-billet i slutningen af marts. Det sker i regi af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), der endnu ikke har meldt ud, hvad der skal ske med kampen.

Polen, Tjekkiet og Sverige, som Rusland er i pulje med i playoffturneringen om VM-billetten, gjorde torsdag klart, at de ikke ønsker at spille i Rusland.