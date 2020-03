IOC-præsident: Handler om at redde liv

De økonomiske konsekvenser af at flytte OL er store, men pengespørgsmålet var ikke på dagsordenen, da Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og de japanske arrangører tirsdag besluttede at udsætte legene til 2021.

IOC's præsident Thomas Bach slår fast, at afgørelsen udelukkende er truffet af sikkerhedshensyn i forhold til coronaepidemien, der har spredt sig over det meste af verden.

- Dette handler om at beskytte liv, siger Thomas Bach ifølge nyhedsbureauet Reuters.

ICO og arrangørerne har foreløbig meldt ud, at OL tidligst skal afholdes efter årsskiftet og senest i sommeren 2021.

Den nøjagtige dato er ikke fastlagt, og der venter et stort arbejde for at få tingene til at gå op.

- Det er årsagen til, at vi har bestemt, at vi har brug for mindst fire uger til at diskutere det spørgsmål. Det er ikke det eneste, siger Thomas Bach.

IOC fastholdt længe, at OL ville blive afviklet efter planen med åbning 24. juli i år. Men søndag erkendte komitéen for første gang, at det kunne komme på tale at flytte legene.

Modstanden fra både atleter og forbund voksede, i takt med at coronasituationen blev forværret, og til sidst så IOC ingen anden udvej end at udsætte det gigantiske arrangement.

- Vi blev enige om - i lyset af omstændighederne - at OL skal flyttes til et senere tidspunkt efter 2020, men senest i sommeren 2021, siger Thomas Bach.

Den olympiske flamme ankom i sidste uge til Japan, og selv om der formentlig er mere end et år, til ilden skal brænde på det olympiske stadion i Tokyo, skal flammen forblive i landet.

- Lederne er enige om, at de olympiske lege i Tokyo skal stå som et fyrtårn for håb for verden i disse urolige tider, og at den olympiske flamme kan være lyset for enden af den tunnel, hvor verden befinder sig i øjeblikket, siger Bach.

To af de største OL-sportsgrene, atletik og svømning, har planlagt VM i sommeren 2021, men begge forbund har indvilget i at flytte konkurrencerne for at skabe plads til OL.

Thomas Bach fastslår samtidig, at det officielle navn for de olympiske og paralympiske lege fortsat skal være Tokyo 2020.

