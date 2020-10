IOC-præsident satser på at lukke fans ind til OL

Usikkerheden om næste års OL i Tokyo er stor, efter at det i marts blev udsat fra 2020 til 2021.

Selv om coronavirus stadig er et stort globalt problem, arbejder Den Internationale Olympiske Komité (IOC) på at åbne dørene for fans.

Det siger IOC-præsident Thomas Bach på et pressemøde.

- Vi arbejder ud fra, at der vil være internationale fans til stede, siger præsidenten.

- Vi ved dog ikke, om vi kan fylde tribunerne helt ud, eller hvis der skal tages andre foranstaltninger.

I Japan, hvor OL skal finde sted, har flere sportsligaer åbnet for fans. Og det skaber optimisme.

- Det, vi har set fra nogle af ligaerne i Japan med en god portion tilskuere til stede, har været opløftende.

- Vi skal se, hvilke redskaber vi skal tage i brug næste år og vurdere, hvordan og hvor meget vi kan fylde stadionerne, siger Thomas Bach.

Udskydelsen af de olympiske sommerlege har været dyrt for arrangørerne.

Men onsdag meddelte de, at det vil spare 283 millioner dollar svarende til knap 1,8 milliarder kroner.

Blandt andet er der skåret i budgettet til de olympiske arenaers ydre, ligesom der skæres i antallet af ansatte omkring sportsbegivenheden.

OL begynder 23. juli næste år.

